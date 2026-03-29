Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожарные ликвидировали возгорание в международном аэропорту Кувейта, сообщает агентство Asharq Business со ссылкой на пресс-секретаря пожарных сил страны Мохаммеда Аль-Гариба, передает Kazpravda.kz

Как пишет РБК, в результате атаки беспилотников в авиагавани произошло возгорание топливного резервуара.

По словам пресс-секретаря ведомства, сотрудники экстренных служб тушили пожар в течение 58 часов.

Вечером 28 марта управление гражданской авиации страны сообщило о еще одной атаке дронов по аэропорту Кувейта.

По данным ведомства, были повреждены системы радаров аэропорта.