Более двух суток тушили сильный пожар после атаки иранских дронов в Кувейте

Борьба с огнём продлилась 58 часов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожарные ликвидировали возгорание в международном аэропорту Кувейта, сообщает агентство Asharq Business со ссылкой на пресс-секретаря пожарных сил страны Мохаммеда Аль-Гариба, передает Kazpravda.kz  

Как пишет РБК,  в результате атаки беспилотников в авиагавани произошло возгорание топливного резервуара.

По словам пресс-секретаря ведомства, сотрудники экстренных служб тушили пожар в течение 58 часов.

Вечером 28 марта управление гражданской авиации страны сообщило о еще одной атаке дронов по аэропорту Кувейта.

По данным ведомства, были повреждены системы радаров аэропорта.

Более двух суток тушили сильный пожар после атаки иранских дронов в Кувейте
