Более двух тысяч единиц похищенного оружия находится у преступников после январских событий – МВД

Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК сообщил, что в Кызылорде задержаны четверо местных жителей, которые в ходе массовых беспорядков в январе похитили из помещения ТОО «М-Ломбард» ювелирные изделия на сумму более 300 млн тенге, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В ходе расследования по месту жительства подозреваемых изъято 202 наименования ювелирных изделий, которые возвращены потерпевшему. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу, расследование завершено. На сегодня по уголовным делам изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму 342,1 млн тенге», - рассказал спикер.

Также, по его словам, сотрудники департамента полиции Жамбылской области задержали двоих местных жителей при реализации двух единиц нарезного оружия «Вепрь», пистолета «Кольт» и 61 патрона разного калибра, похищенных из магазина «Корган» в Алматы.

«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и с санкции суда взяты под стражу», - сообщил Адилов.

В целом, по его словам, на сегодня на руках у преступников остается более двух тысяч единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу для населения.

«Преступники в любое время могут использовать это оружие против мирных граждан. Работа по поиску и изъятию похищенного во время январских событий оружия продолжается и находится на особом контроле министерства», - резюмировал Адилов.