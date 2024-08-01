Более двух тысяч жизней за последние десять лет унесла водная стихия, треть из них – дети

В целях обеспечения безопас­ности на водоемах страны Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с цент­ральными госорганами и акиматами с начала купального сезона реализуется комплекс мер. Спасатели приведены в режим повышенной готовности. Организована большая агитационно-просветительская и профилактическая работа.

– Вопросы обеспечения безо­пасности на воде рассмотрены на заседаниях Правительства и совещаниях госорганов, пос­тавлены конкретные задачи. Каждый пункт находится на личном контроле у министра, – проинформировал Акылбек Ахметжанов.

До начала и в период купального сезона состоялся показ более 2 тыс. сюжетов на телевидении, свыше 6 тыс. выс­туплений на радио, опубликовано около 3 тыс. статей в газетах. В соцсетях размещено более 9 тыс. постов, посредством мессенджеров и иных платформ осуществлено 726 прямых транс­ляций. Проведенными мероприятиями охвачено порядка 9 млн человек, в том чис­ле более 1,5 млн детей.

В учебный период около 52 тыс. детей обучены навыкам плавания, эта работа продолжается. Распространено 600 тыс. штук агитационных листков. Ежемесячно министерство запус­кает республиканскую акцию «Берегите детей на воде!»

Совместно с министерствами внутренних дел и транспорта в целях снижения риска гибели людей в запрещенных для купания местах проведено более 60 тыс. рейдов и патрулирований. С начала года порядка 13 тыс. правонарушителей прив­лечены по статьям об административных правонарушениях. Количество штрафов за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах увеличилось в восемь раз, составлено 905 протоколов.

На неохраняемых участках водоемов выставлено 65 стационарных и 150 мобильных сезонных спасательных постов. Однако 85% случаев всех утоплений происходят на несанкционированных и необорудованных пляжах.

В этой связи МЧС напоминает, что отдыхать необходимо на разрешенных и безопасных водоемах. Сведения о них размещаются в СМИ и на сайтах госорганов, на платформе 2ГИС.

– В стране насчитывается более 85 тысяч рек и 48 тысяч озер. Решениями акимов утверждено 708 разрешенных и около 5 тысяч запрещенных для купания мест. Все запрещенные участки оборудованы предупреждающими знаками, купание в таких мес­тах влечет административную ответственность, – предупредил Акылбек Ахметжанов.

В результате комплекса принятых мер за два месяца на водоемах страны погибли на 23 человека меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

– За сухой статистикой стоят человеческие жизни и горе их близких. За последние десять лет водной стихией унесены жизни более двух тысяч человек, из них 701 – дети. С начала года спасены 250 человек, из них 63 – несовершеннолетние, – сообщил спикер.

К слову, спасают не только сотрудники МЧС, но и обычные граждане. Совсем недавно в Бурабае 43-летний предприниматель Рустем Шаймерденов спас девочку, которая провела под водой целых семь минут.

В основном люди тонут, когда не могут справиться с течением, переоценивают собственные силы, оставляют детей без присмотра, купаются в состоянии алкогольного опьянения. Большинство спасенных также нарушали правила безопаснос­ти на водоемах.