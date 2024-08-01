Более двух тысяч жизней за последние десять лет унесла водная стихия, треть из них – дети Свежий выпуск 1 августа 2024 г. 1:33 85 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В целях обеспечения безопасности на водоемах страны Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с центральными госорганами и акиматами с начала купального сезона реализуется комплекс мер. Спасатели приведены в режим повышенной готовности. Организована большая агитационно-просветительская и профилактическая работа. – Вопросы обеспечения безопасности на воде рассмотрены на заседаниях Правительства и совещаниях госорганов, поставлены конкретные задачи. Каждый пункт находится на личном контроле у министра, – проинформировал Акылбек Ахметжанов. До начала и в период купального сезона состоялся показ более 2 тыс. сюжетов на телевидении, свыше 6 тыс. выступлений на радио, опубликовано около 3 тыс. статей в газетах. В соцсетях размещено более 9 тыс. постов, посредством мессенджеров и иных платформ осуществлено 726 прямых трансляций. Проведенными мероприятиями охвачено порядка 9 млн человек, в том числе более 1,5 млн детей. В учебный период около 52 тыс. детей обучены навыкам плавания, эта работа продолжается. Распространено 600 тыс. штук агитационных листков. Ежемесячно министерство запускает республиканскую акцию «Берегите детей на воде!» Совместно с министерствами внутренних дел и транспорта в целях снижения риска гибели людей в запрещенных для купания местах проведено более 60 тыс. рейдов и патрулирований. С начала года порядка 13 тыс. правонарушителей привлечены по статьям об административных правонарушениях. Количество штрафов за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах увеличилось в восемь раз, составлено 905 протоколов. На неохраняемых участках водоемов выставлено 65 стационарных и 150 мобильных сезонных спасательных постов. Однако 85% случаев всех утоплений происходят на несанкционированных и необорудованных пляжах. В этой связи МЧС напоминает, что отдыхать необходимо на разрешенных и безопасных водоемах. Сведения о них размещаются в СМИ и на сайтах госорганов, на платформе 2ГИС. – В стране насчитывается более 85 тысяч рек и 48 тысяч озер. Решениями акимов утверждено 708 разрешенных и около 5 тысяч запрещенных для купания мест. Все запрещенные участки оборудованы предупреждающими знаками, купание в таких местах влечет административную ответственность, – предупредил Акылбек Ахметжанов. В результате комплекса принятых мер за два месяца на водоемах страны погибли на 23 человека меньше, чем в аналогичный период прошлого года. – За сухой статистикой стоят человеческие жизни и горе их близких. За последние десять лет водной стихией унесены жизни более двух тысяч человек, из них 701 – дети. С начала года спасены 250 человек, из них 63 – несовершеннолетние, – сообщил спикер. К слову, спасают не только сотрудники МЧС, но и обычные граждане. Совсем недавно в Бурабае 43-летний предприниматель Рустем Шаймерденов спас девочку, которая провела под водой целых семь минут. В основном люди тонут, когда не могут справиться с течением, переоценивают собственные силы, оставляют детей без присмотра, купаются в состоянии алкогольного опьянения. Большинство спасенных также нарушали правила безопасности на водоемах. #безопасность #брифинг #водоемы #купание