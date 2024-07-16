Более половины декларантов не отчитались о доходах в срок

Банки и финансы
140
Гульмира Кунапия
корреспондент

А это более миллиона человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О промежуточных итогах III этапа всеобщего декларирования рассказали в Минфине, передает Kazpravda.kz 

По информации министерства, декларацию обязаны представить 2,4 млн физических лиц.

«С начала года декларацию представили 1,1 млн человек или 46% от общего количества декларантов. Из них 99,9% деклараций представлены в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал egov.kz и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobil, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz», – сообщили в ведомстве. 

Наибольшую активность проявили жители области Ұлытау  и Туркестанской области.

Срок представления декларации для руководителей, учредителей (участников) юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также их супругов истекает 15 сентября 2024 года.

Декларация представляется по месту жительства (прописки).

Как напомнили в Минфине, в рамках третьего этапа всеобщего декларирования, с 1 января все руководители, учредители (участники) юрлиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах.

Декларация предназначена для отражения информации о наличии активов и обязательств в РК и за ее пределами по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации. При этом от представления декларации освобождены нерезиденты, учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеры.

#итоги #активы #декларирование

Популярное

Все
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Под вечер начинается смрад
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
Минцифры  без «белых пятен»
Проблемы с сим-картой и «кредитные помогайки»
Путь к «умному» сельскому хозяйству лежит через центр
В Караганде началась очистка реки Большая Букпа
В супермаркетах Астаны откажутся от полиэтиленовых пакетов
Разгорелся спор по вопросу начисления субсидий фермерам-животноводам
Не мусорка, а настоящая птица Феникс
Что делать, если крыша в многоэтажном доме протекает
Главное, ребята, сердцем не стареть
Памятник фронтовику из Павлодара установили в Беларуси
Пять «единорогов» хотят создать в Казахстане до 2029 года
Казахская песня покорила Италию
Президент произвел ряд назначений
Казахстан и стороны Стати урегулировали многолетний спор о нефтегазовых активах
Маулен Ашимбаев высказался о «презентациях вместо реальной экономики»
Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Алматы
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска

Читайте также

Изменились правила использования единовременных пенсионных …
Почему эксперты бьют тревогу по вопросу изъятия пенсионных …
Токаев принял главу Нацбанка
В Минфине объяснили покупку акций «Казатомпрома» за счет Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]