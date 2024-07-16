Более половины декларантов не отчитались о доходах в срок

А это более миллиона человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О промежуточных итогах III этапа всеобщего декларирования рассказали в Минфине, передает Kazpravda.kz

По информации министерства, декларацию обязаны представить 2,4 млн физических лиц.

«С начала года декларацию представили 1,1 млн человек или 46% от общего количества декларантов. Из них 99,9% деклараций представлены в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал egov.kz и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobil, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz», – сообщили в ведомстве.

Наибольшую активность проявили жители области Ұлытау и Туркестанской области.

Срок представления декларации для руководителей, учредителей (участников) юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также их супругов истекает 15 сентября 2024 года.

Декларация представляется по месту жительства (прописки).

Как напомнили в Минфине, в рамках третьего этапа всеобщего декларирования, с 1 января все руководители, учредители (участники) юрлиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах.

Декларация предназначена для отражения информации о наличии активов и обязательств в РК и за ее пределами по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации. При этом от представления декларации освобождены нерезиденты, учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеры.