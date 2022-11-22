Более половины медицинских объектов в селах изношены – Минздрав

Медицинская инфраструктура первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) сел имеет износ более 50%. Такие данные на заседании Правительства Казахстана озвучила министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

«По поручению главы государства проведена инвентаризация объектов на селе. В результате более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Медицинская инфраструктура ПМСП села имеет износ более 50%», – сказала Ажар Гиният.

Она отметила, что предвыборной программе главы государства предусмотрено открытие в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием.

При этом национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» запланированы строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц.

Проект включает 3 задачи. Первое – обеспечить все сельские населенные пункты медицинской инфраструктурой за счет строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи: медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

Это позволит повысить доступность и качество медицинских услуг на селе, в том числе профилактических осмотров, скринингов, а также обеспечит раннее выявление заболеваний и возможность внедрить новые подходы, ориентированные на пациента – дистанционные услуги, оздоровление хронических больных, восстановление и медицинская реабилитация, в том числе на дому.

Второе – организация сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц, оснащенных современным медицинским оборудованием. Это позволит повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медицинской помощи сельскому населению.

Третье – обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.