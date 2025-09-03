Более тысячи опасных электроплит не допустили на рынок Казахстана

Потребительский рынок
131
Венера Баталова
корреспондент

Нарушения были выявлены при ввозе продукции

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

По результатам совместной работы Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по области Абай с Департаментом государственных доходов небезопасная бытовая техника, представляющую угрозу для потребителей, вывезена за территорию Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

После проведения лабораторных испытаний настольной электрической плиты выявлено: при заявленной номинальной мощности 3 500 Вт фактическая мощность оказалась всего 1 960 Вт, что почти на 44% ниже нормы. Кроме того, эксперты зафиксировали несоответствия по параметрам портов электропитания переменного тока. Также отсутствовала информация для потребителей на государственном языке.

Такие отклонения не только нарушают требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», но и создают реальные риски для потребителей, ущемляют их права. Нестабильная работа прибора может привести к перегреву, выходу из строя внутренних элементов и даже возгоранию. Это особенно опасно при длительной эксплуатации на максимальной нагрузке.

По результатам применены меры к документам оценки соответствия, действие декларации о соответствии приостановлены, направлены уведомления поставщику и органу по подтверждению соответствия, выдавшему вышеуказанные документы оценки соответствия. Импортер возвратил некачественную электрическую плиту изготовителю в количестве 1 002 единиц, тем самым предотвращено их распространение на территории Республики Казахстан.

#нарушения #рынок #контроль #электроплиты

