Свыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕС

В отношении юрлица проводится досудебное расследование, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент АФМ по Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака.

– При этом, для получения разрешительных документов на экспорт, руководство ТОО использовало подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики. Однако, данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов. В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн, - говорится в сообщении.

Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.