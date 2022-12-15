Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года

Благодаря реализации нацпроекта в республике будет создано свыше 840 тысяч ученических мест в две смены.

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Свыше 400 комфортных школ построят в Казахстане в 2023-2025 годы по поручению главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Вопросы реализации проекта рассмотрели на совещании в Правительстве под руководством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова. В совещании приняли участие руководители акиматов регионов и городов, Министерства просвещения РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Samruk-Kazyna Construction» и других госорганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Благодаря реализации нацпроекта в республике будет создано свыше 840 тысяч ученических мест в две смены. Алтай Кульгинов подчеркнул важность строительства школ нового формата в городах и районах, где в этом есть особая потребность.

Так, в 2023 году из свыше 400 комфортных школ акиматам совместно с Министерством просвещения и единым оператором нацпроекта АО «Samruk-Kazyna Construction» необходимо приступить к строительству 221 школы на 467 800 ученических мест.

«Учитывая, что в крупных городах существенная доля внутренней миграции, высокая рождаемость и плотность населения, мощность школ должна достигать 2,5 тысячи ученических мест. Подобные крупногабаритные школы в сравнении с типовыми позволят создать практически в 2-3 раза больше ученических мест. Это позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трехсменным и переуплотненным режимом обучения, значительно повысить качество образования и создать благоприятные условия для обучения. Этот вопрос находится на контроле у главы государства», — сказал заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов.

Перед акиматами городов и регионов страны совместно с Министерством просвещения, АО «Samruk-Kazyna Construction» и другими ответственными органами вице-премьером Алтаем Кульгиновым поставлены задачи: до конца текущего года утвердить Дорожную карту с указанием конкретных сроков реализации нацпроекта, закрепить ответственных лиц из руководящего состава, завершить работу по оформлению земельных участков с учетом потребностей в учебных заведениях, весной 2023 года приступить к строительству школ нового формата.