Речь идет о рецидиве – ребенок уже проходил лечение от этой болезни в 2021–2022 годах. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по СКО Арман Кушбасов.

12 мая тревожное сообщение поступило в департамент: у школьника обнаружена открытая форма туберкулеза правого легкого. После подтверждения диагноза противоэпидемические меры начались незамедлительно. Уже в тот же день была проведена дезинфекция дома заболевшего, а 13 мая – полная санитарная обработка школы на площади более 3 000 квадратных метров.

Врачами определен круг контакт­ных – более тысячи человек, включая учеников, учителей и техни­ческий персонал. Все они проходят медицинское обследование: флюорографию (для взрослых и подростков старше 15 лет) и пробу Манту (для младших школьников).

Родителей волновал вопрос, будет ли школа закрыта и переведена на дистанционку. Ответ официальных структур однозначен: нет оснований для ограничительных мер. Соглас­но приказу Минздрава, туберкулез не входит в перечень заболеваний, при которых вводится карантин.

– Причин для паники нет, – заверил Арман Кушбасов. – Источник инфекции изолирован, дезинфекция проведена, обучение в школе безопас­но. Заболевший ребенок доставлен в областной центр пульмонологии, где получает необходимое лечение.

О ситуации открыто говорят и в управлении образования. Руководитель ведомства Айнагуль Сураганова подчеркнула, что школа своевременно информировала родителей, администрация провела собрание и дала все разъяснения. В учреждении обучаются 939 детей, работают 112 педагогов и двое сотрудников техперсонала.

Медики напоминают: туберкулез может возвращаться, особенно при ослабленном иммунитете. Именно поэтому важно не отказываться от профилактических осмотров. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем выше шанс на полное выздоровление.