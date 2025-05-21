Болезнь выявили вовремя Медицина 21 мая 2025 г. 2:30 1 Аскер Шыгысов, Северо-Казахстанская область В Новоишимской средней школе № 1 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области вновь выявлен случай туберкулеза у ученика шестого класса. фото автора Речь идет о рецидиве – ребенок уже проходил лечение от этой болезни в 2021–2022 годах. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по СКО Арман Кушбасов. 12 мая тревожное сообщение поступило в департамент: у школьника обнаружена открытая форма туберкулеза правого легкого. После подтверждения диагноза противоэпидемические меры начались незамедлительно. Уже в тот же день была проведена дезинфекция дома заболевшего, а 13 мая – полная санитарная обработка школы на площади более 3 000 квадратных метров. Врачами определен круг контактных – более тысячи человек, включая учеников, учителей и технический персонал. Все они проходят медицинское обследование: флюорографию (для взрослых и подростков старше 15 лет) и пробу Манту (для младших школьников). Родителей волновал вопрос, будет ли школа закрыта и переведена на дистанционку. Ответ официальных структур однозначен: нет оснований для ограничительных мер. Согласно приказу Минздрава, туберкулез не входит в перечень заболеваний, при которых вводится карантин. – Причин для паники нет, – заверил Арман Кушбасов. – Источник инфекции изолирован, дезинфекция проведена, обучение в школе безопасно. Заболевший ребенок доставлен в областной центр пульмонологии, где получает необходимое лечение. О ситуации открыто говорят и в управлении образования. Руководитель ведомства Айнагуль Сураганова подчеркнула, что школа своевременно информировала родителей, администрация провела собрание и дала все разъяснения. В учреждении обучаются 939 детей, работают 112 педагогов и двое сотрудников техперсонала. Медики напоминают: туберкулез может возвращаться, особенно при ослабленном иммунитете. Именно поэтому важно не отказываться от профилактических осмотров. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем выше шанс на полное выздоровление. #СКО #школа #туберкулез