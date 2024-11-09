Больничный теперь не подделаешь

Здравоохранение
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Марина Демченко
специальный корреспондент

На брифинге рассказали о цифровизации здравоохранения и предстоящем курултае социального предпринимательства

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Будьте здоровы!

В Министерстве здравоохранения работают 17 государственных и более 20 частных информационных систем. Медицинский работник вынужден переключаться между двумя разными системами для выполнения различных задач, что требует дополнительного времени и постоянного внимания, увеличивает риск дублирования и ошибок. В здравоохранении накопились и другие проблемы: долгие ожидания в очередях, большая нагрузка или недоступность медицинских работников, непрозрачный процесс, незаконно оказываемые медицинские услуги, сложность ведения статистики и планирования. Вот почему, как пояснил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, назрела необходимость оптимизировать медицинские информационные системы (МИС).

В ведомстве идет работа одновременно по нескольким направлениям: модернизируются существующие МИС, общемедицинские информационные системы приводятся к современным требованиям, обеспечивается качественная и своевременная оплата за оказанную помощь. Для интеграции МИС разрабатывается единый портал сферы здравоохранения. В рамках этого проекта будет оцифровано семь реестров. По четырем работы завершены. Среди них – реестры организаций здравоохранения, кадров, системы здравоохранения, медицинской техники, зданий организаций здравоохранения, разрешительные документы, выданные мед­работникам, лицензии и сертификаты, единый порядок приема пациентов медработниками.

– По завершении интеграционных процессов специалист станет работать с одной системой, где будет доступна вся необходимая информация, что облегчит доступ к данным, повысит скорость принятия решений и улучшит качество обслуживания пациентов, – проинформировал спикер.

По его словам, оптимизация позволит сократить время работы в МИС на 50%, это даст возможность медработнику больше уделять времени пациенту и повысить качество медпомощи.

На сегодня медработники посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» приложения eGov Mobile выдали пациентам бесплатные лекарственные средства на основе 470 тыс. выписанных рецептов. В пилотном проекте по электронной выдаче препаратов через данный сервис участвуют свыше 700 медицинских организаций. По словам спикера, «Социальный кошелек» создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений.

До конца года данный проект будет масштабирован по всей республике и охватит 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

Ербол Оспанов рассказал также, что за четыре месяца с момента введения системы маркировки лекарств в Казахстане маркировочные коды нанесены на 66,2 млн упаковок препаратов. Из них 39,3 млн упаковок приходится на долю импортных препаратов. В обороте сейчас находится 28,5 млн упаковок лекарств.

– Выдача, учет и ведение личных медицинских книжек с января 2025 года будут переведены в электронный ­формат, – анонсировал вице-министр.

На сегодня в стране 1,6 млн граждан имеют персональные медкнижки с отметкой о допуске к работе. С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что сэкономит средства граждан. При этом будут исключены факты их фальсификации.

С начала следующего года восемь видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, о допуске к управлению ТС и паспорт здоровья ребенка, будут выдаваться только в электронном виде.

Социальные инновации для будущего

14–15 ноября в Астане состоится второй Евразийский курултай социальных предпринимателей. Как отметил президент Ассоциации социальных инноваторов (АСИ) Эмин Аскеров, основная цель мероприятия – объединить лидеров социальных изменений и компании, которые проявили высокую корпоративную социальную ответственность.

В прошлом году прошел Центрально-Азиатский курултай, а в этом году его расширили до уровня Евразии. Подготовлена насыщенная программа, которая будет полезна социальным предпринимателям, общественным деятелям и представителям НПО.

– С 2022 года мы закладываем основу для развития социального предпринимательства в Казахстане, предоставляя членам ассоциации возможности для обучения, нетворкинга, обмена опытом и информационной поддержки. На данный момент к АСИ присоединились 104 организации из 16 регионов страны, – сообщил спикер.

Ожидается, что на форум прибудут делегации из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Индии, Германии и США.

Курултай станет уникальной платформой, где лидеры и эксперты обсудят опыт и стратегии в социальном предпринимательстве, а также установят новые стратегические партнерства. Как рассказал директор департамента политики развития предпринимательства Министерства национальной экономики Эрик Джамбулов, на мероприятии будут представлены инновационные методы и инструменты для поддержки социальных проектов, направленных на решение острых социальных и экологических проблем в регионах. В рамках форума будет предложена система грантов, специализированное обучение и программы поддержки для начинаю­щих предпринимателей в области КСО и устойчивого развития. Спикер подчеркнул важность таких мер для привлечения инвестиций в социальные проекты и создания условий для их успешного роста.

Он также анонсировал запуск Eurasia Hub – нового центра для координации и развития социальных проектов в ­Евразии.

#здравоохранение #цифровизация #услуги #МИС #больничные

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