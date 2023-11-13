Больницу "Аль-Кудс" окружили израильские военные

Эвакуация из больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа остановилась из-за обстрелов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: kazpravda.kz

Палестинское общество Красного Полумесяца ранее сообщило, что во время подготовки к эвакуации израильские силы окружили территорию медучреждения.

Колонна автомобилей, направившаяся с юга сектора Газа для эвакуации пациентов и персонала больницы "Аль-Кудс" на севере анклава, приостановила движение из-за интенсивных обстрелов в районе этого медучреждения. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца. "Колонна транспортных средств, направлявшаяся из южной части сектора Газа <...> в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста для эвакуации пациентов и медицинского персонала больницы "Аль-Кудс", была остановлена в центральной части анклава", - говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X.

В тексте отмечается, что конвой все еще ждет стабилизации ситуации в районе больницы, чтобы продолжить движение.

Ранее организация сообщала, что во время подготовки к эвакуации "Аль-Кудс" израильские силы окружили территорию медучреждения. По ее информации, "израильские военнослужащие и танки были размещены со всех сторон от больницы".

Ранее стало известно, что почти 50 журналистов погибло в Газе с начала конфликта.