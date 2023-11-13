Почти 50 журналистов погибло в Газе с начала конфликта

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Число погибших в Газе с начала наземной операции журналистов достигло 49, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Как сообщило агентство Tasnim, это составляет 4% от общего числа журналистов, работающих в анклаве.

С начала военной эскалации в секторе Газа погибли 49 сотрудников СМИ, освещающих ситуацию в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, это составляет 4% от общего числа журналистов, действующих в этом секторе.

Ранее профсоюз палестинских журналистов заявлял о своей обеспокоенности из-за судьбы десятков репортеров в секторе Газа, связь с которыми была потеряна. В организации отмечали, что опасаются расправы над ними со стороны израильских военных и просили сотрудников Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций вмешаться и обеспечить им защиту.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявлял, что "за четыре недели в палестинском анклаве было убито журналистов больше, чем в любом другом конфликте как минимум за последние три десятилетия". 

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