фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Новоселье в жилых массивах

Сразу 4 600 девочек и мальчиков стали новоселами и могут получать знания в лучших на сегодня условиях для учебы. Первая новостройка – СШ № 79. Она возведена в населенном пунк­те Акжар-2 и рассчитана на 300 мест. Ее большую востребованность подчеркивает тот факт, что здесь уже 325 учащихся, которые обучаются в две смены.

Вторая новостройка прописалась в густонаселенном жилом массиве «Есет батыр», она намного масштабнее. СШ № 82, рассчитанная на 2 000 мест, приняла 1 650 учеников. Здесь 55 учебных кабинетов, включая 28 для начальных классов, семь классов предшкольной подготовки. Особое внимание уделено созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями.

Оба объекта оснащены современными учебными кабинетами, лабораториями и специальными зонами для развития исследовательских и IT-компетенций. В них есть компьютерные кабинеты и класс робототехники, STEM-лаборатории, мастерские, библиотеки, читальный зал, комфортабельные коворкинг зоны и оборудованные площадки для спокойных и активных игр, а также спортивные и актовые залы, столовые.

– В рамках поручения Президента страны мы активно развиваем образовательную инфраструктуру. Реализация нацио­нального проекта «Комфорт­ные школы» – это не просто новые здания, а современные образовательные цент­ры, где создаются все условия для развития наших детей. Мы будем и дальше работать в этом направлении, чтобы каждое учебное учреждение отвечало самым высоким стандартам. Будущее нашего государства зависит от всесторонне развитых, здоровых и культурных граждан, поэтому в стране уделяется особое внимание качественному образованию детей. Важно, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел возможность получать знания на самом высоком уровне. Это главная цель каждой комфорт­ной школы. Мы уверены, что такие школы станут важным шагом на пути к укреплению образовательной инфраструктуры региона, – отметил аким района Асхат Шахаров в день посещения новых образовательных объектов.

В числе тех, кто переполнен радостью, Жания Мухамбетова, имеющая большой педагогический стаж. Сегодня она на заслуженном отдыхе, но ей есть с чем сравнить новый объект.

– Я счастлива, что смогла увидеть такую прекрасную школу. Это действительно школа мечты как для родителей, так и для учителей, а главное – для детей. За годы своей работы в сфере образования я видела многое, но такого уровня учебное заведение встречаю впервые. Все здесь сделано с заботой о детях: современные кабинеты, комфортные условия для учебы и отдыха. Хочу обратиться к родителям: работайте вместе с учителями, поддерживайте своих детей, помогайте им расти и развиваться. Очень важно, чтобы вы были рядом и активно участвовали в образовательном процессе. Только так мы сможем достичь высоких результатов. Детей призываю беречь свой второй дом, ценить все, что для них сделано, – сказала ветеран труда.

Стремление к максимуму

Актюбинская область в свое время провела большую подготовительную работу и в результате добилась одобрения в Министерстве просвещения максимальных 14 проектов на строи­тельство комфортных школ, которые вдобавок будут играть роль опорных в регионе.

– Основная задача проекта – решение проблемы двух аварийных и трехсменных школ, а также разгрузка переуплотненных. Нужно понимать, что разом ликвидировать все ветхие школы невозможно. Мы строим новую вместо аварийной, но тут же «стареет» другая. В любом случае школьный фонд зданий обновляется ежегодно. Кстати, самая «древняя» школа в регионе 1905 года постройки. Это бывшее здание железнодорожной станции, возведенное из камня. Без единой трещины, она до сих пор эксплуатируется в Шалкарском районе, – рассказала руководитель отдела инфраструктурного и материально-технического развития управления образования области Ляззат Урдабаева.

Из ее слов следует, что количество учеников области увеличивается ежегодно в среднем на 5–7 тыс. человек, и это говорит о благоприятном социально-экономическом состоянии региона. Молодые семьи могут позволить себе рождение от трех до пяти детей. С учетом данной тенденции проводится анализ и заранее выявляются школы, где есть риск возникновения дефицита мест, для предотвращения их перехода на трехсменное обучение. В основном тесные здания, где не хватает учебных кабинетов и класс-комплекты переполнены, сосредоточены в густонаселенных микрорайо­нах, где уже нет возможности строить новую школу. Именно поэтому за счет местного бюджета рассматриваются варианты строительства пристроек учебных корпусов к действующим учебным заведениям.

– В Актобе по заселенности лидируют новые микрорайоны «Батыс» и «Есет-батыр», сказываются стремительные темпы урбанизации. Нет необходимых земельных участков, подходящих для строительства полноценной школы как отдельно стоящего здания, в 8, 11, 12 микрорайонах, а также в старой части Актобе. Во вновь застраиваемых частными домами жилых массивах «Бауырластар», «Жанаконыс», «Юго-Запад», «Сазды» реализуются новые проекты, ориентированные на численность детей, проживающих на данный момент, и с учетом перспективы развития. Допустим, в «Бауырластар-3» реализуется проект на 600 мест, в «Сазды», где есть школа, в дополнение строится новая на 300 мест. В связи с тем, что в генеральном плане развития Актобе мощности объектов заложены меньше сегодняшних потребностей, было принято решение разработать новые проекты и включиться в нацпроекты, где мощности доходят до 2 000 ученических мест. Так, в рамках проекта «Комфортная школа» запланировано строи­тельство в «Батысе» школ на две тысячи и на 900 мест в одну смену, – продолжает объяснять ситуацию Ляззат Елтаевна.

Всего в области запланирована реализация 14 проектов на 11 400 ученических мест в одну смену: в Актобе появятся десять школ суммарно на 9 300 мест, в районах на 2 100 мест: в Кандыагаше Мугалжарского райо­на, Шубаркудуке и Кенкияке Темирского района каждая на 600 мест, а также в Сарыжаре Мартукского района на 300 мест. В последнем новую школу построили пять лет назад, но она уже переполнена.

Объяснила специалист и принципиальное отличие комфортной школы от привычной типовой. В первую очередь должно быть больше свободного пространства для полноценной учебы и организации досуга учащихся. Это мотивирует детей хорошо учиться, быть конкурентоспособными. Земельный участок должен быть ровным, с подведенными инженерными сетями. К примеру, минимальный отвод земельного участка для школы на 600 мест должен быть 2,1 га, на 2 000 мест – от 3,5 до 4 га. Делается это для благоустройства территории школы, где обязательно должны быть беговые дорожки, спортивное поле, отвечающие стандартам, зона отдыха, беседки, парковочные места и прочее.

– В нашем случае такое возможно во всех пяти жилых массивах «Жанаконыс», где нет объектов образования: это новые районы города. Пока дети вынуж­дены отсюда ездить на занятия в близкорасположенные школы, создавая там дефицит мест. Благо для них налажен подвоз, – уточняет Ляззат Урдабаева.

Примечательный факт: комфортные школы на 300, 600 и 900 мест – трехэтажные, на 2 000 мест – четырехэтажные. В них предусмотрено полнокомплектное оснащение всех предметных кабинетов, наличие коворкинг-центра, библиотеки, живого уголка.

Стратегический подход

Аварийные объекты, построен­ные когда-то из самана, камыша, сохранились в основном в райо­нах. Есть приспособленные, адаптированные здания, изначально принадлежавшие другим организациям. Конечно, они не соответствуют требованиям СанПиН, не имеют столовых и спортивных залов.

Статус аварийного сооружения – явление естественное, так как любое здание имеет свой срок годности. К тому же с каж­дым разом строже становятся требования к объектам. К примеру, на одного ребенка четыре или шесть квадратных метров невозможно соблюдать в приспособленных помещениях. Потому ежегодно рабочая комиссия, в составе которой представители управления экономики, депутаты маслихата и общественные активисты, выезжает по конкретным адресам для проведения проверки.

Кандидат филологических наук Жайык Султан отмечает, что предыдущая стратегия по развитию образования в регионе была успешной, к тому же она в экстренном порядке позволила отремонтировать дополнительные объекты. В трехлетний план по строительству и капитальному ремонту объектов образования на период с 2025 по 2027 год включены приоритетные, более критичные объекты, которые в перспективе могут угрожать безопасности детей.

Касательно новостроек, он обратил внимание на то, что у каждой комфортной школы своя концепция развития, в ее основе – национальные ценности. Отсюда и оформление зданий казахскими орнаментами. Продумана не только инфраструктура, но и содержание воспитательной идеологии, методики обучения, обязательны цифровые технологии.

– Важно и то, что это школы не элитарные или для особо одаренных, а общеобразовательные, бесплатные, доступные для всех. Я противник того, чтобы школы делились на гимназии, на специализированные и так далее. Ученики этих учебных заведений до шестого класса учились в обычных школах, а с уходом отличников обще­образовательные школы теряют свой потенциал и оказываются в хвосте по главным показателям. Международные организации призывают не делить школы. Комфортные школы как раз уравнивают права детей. Это основная идея и концепция обеспечения равного доступа к качественному образованию. Это соответствует целям устойчивого развития ООН, где четвертая – качественное образование, пятая – равенство, – подчеркнул эксперт.

Актюбинскую детвору ожидают очередные новоселья. Следующий учебный год многие из них встретят в комфортной среде, что побудит их к отличной учебе. Для этого кипит работа на стройплощадках.