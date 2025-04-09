В четвертой четверти начались занятия в двух комфортных школах Актобе
Новоселье в жилых массивах
Сразу 4 600 девочек и мальчиков стали новоселами и могут получать знания в лучших на сегодня условиях для учебы. Первая новостройка – СШ № 79. Она возведена в населенном пункте Акжар-2 и рассчитана на 300 мест. Ее большую востребованность подчеркивает тот факт, что здесь уже 325 учащихся, которые обучаются в две смены.
Вторая новостройка прописалась в густонаселенном жилом массиве «Есет батыр», она намного масштабнее. СШ № 82, рассчитанная на 2 000 мест, приняла 1 650 учеников. Здесь 55 учебных кабинетов, включая 28 для начальных классов, семь классов предшкольной подготовки. Особое внимание уделено созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями.
Оба объекта оснащены современными учебными кабинетами, лабораториями и специальными зонами для развития исследовательских и IT-компетенций. В них есть компьютерные кабинеты и класс робототехники, STEM-лаборатории, мастерские, библиотеки, читальный зал, комфортабельные коворкинг зоны и оборудованные площадки для спокойных и активных игр, а также спортивные и актовые залы, столовые.
– В рамках поручения Президента страны мы активно развиваем образовательную инфраструктуру. Реализация национального проекта «Комфортные школы» – это не просто новые здания, а современные образовательные центры, где создаются все условия для развития наших детей. Мы будем и дальше работать в этом направлении, чтобы каждое учебное учреждение отвечало самым высоким стандартам. Будущее нашего государства зависит от всесторонне развитых, здоровых и культурных граждан, поэтому в стране уделяется особое внимание качественному образованию детей. Важно, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел возможность получать знания на самом высоком уровне. Это главная цель каждой комфортной школы. Мы уверены, что такие школы станут важным шагом на пути к укреплению образовательной инфраструктуры региона, – отметил аким района Асхат Шахаров в день посещения новых образовательных объектов.
В числе тех, кто переполнен радостью, Жания Мухамбетова, имеющая большой педагогический стаж. Сегодня она на заслуженном отдыхе, но ей есть с чем сравнить новый объект.
– Я счастлива, что смогла увидеть такую прекрасную школу. Это действительно школа мечты как для родителей, так и для учителей, а главное – для детей. За годы своей работы в сфере образования я видела многое, но такого уровня учебное заведение встречаю впервые. Все здесь сделано с заботой о детях: современные кабинеты, комфортные условия для учебы и отдыха. Хочу обратиться к родителям: работайте вместе с учителями, поддерживайте своих детей, помогайте им расти и развиваться. Очень важно, чтобы вы были рядом и активно участвовали в образовательном процессе. Только так мы сможем достичь высоких результатов. Детей призываю беречь свой второй дом, ценить все, что для них сделано, – сказала ветеран труда.
Стремление к максимуму
Актюбинская область в свое время провела большую подготовительную работу и в результате добилась одобрения в Министерстве просвещения максимальных 14 проектов на строительство комфортных школ, которые вдобавок будут играть роль опорных в регионе.
– Основная задача проекта – решение проблемы двух аварийных и трехсменных школ, а также разгрузка переуплотненных. Нужно понимать, что разом ликвидировать все ветхие школы невозможно. Мы строим новую вместо аварийной, но тут же «стареет» другая. В любом случае школьный фонд зданий обновляется ежегодно. Кстати, самая «древняя» школа в регионе 1905 года постройки. Это бывшее здание железнодорожной станции, возведенное из камня. Без единой трещины, она до сих пор эксплуатируется в Шалкарском районе, – рассказала руководитель отдела инфраструктурного и материально-технического развития управления образования области Ляззат Урдабаева.
Из ее слов следует, что количество учеников области увеличивается ежегодно в среднем на 5–7 тыс. человек, и это говорит о благоприятном социально-экономическом состоянии региона. Молодые семьи могут позволить себе рождение от трех до пяти детей. С учетом данной тенденции проводится анализ и заранее выявляются школы, где есть риск возникновения дефицита мест, для предотвращения их перехода на трехсменное обучение. В основном тесные здания, где не хватает учебных кабинетов и класс-комплекты переполнены, сосредоточены в густонаселенных микрорайонах, где уже нет возможности строить новую школу. Именно поэтому за счет местного бюджета рассматриваются варианты строительства пристроек учебных корпусов к действующим учебным заведениям.
– В Актобе по заселенности лидируют новые микрорайоны «Батыс» и «Есет-батыр», сказываются стремительные темпы урбанизации. Нет необходимых земельных участков, подходящих для строительства полноценной школы как отдельно стоящего здания, в 8, 11, 12 микрорайонах, а также в старой части Актобе. Во вновь застраиваемых частными домами жилых массивах «Бауырластар», «Жанаконыс», «Юго-Запад», «Сазды» реализуются новые проекты, ориентированные на численность детей, проживающих на данный момент, и с учетом перспективы развития. Допустим, в «Бауырластар-3» реализуется проект на 600 мест, в «Сазды», где есть школа, в дополнение строится новая на 300 мест. В связи с тем, что в генеральном плане развития Актобе мощности объектов заложены меньше сегодняшних потребностей, было принято решение разработать новые проекты и включиться в нацпроекты, где мощности доходят до 2 000 ученических мест. Так, в рамках проекта «Комфортная школа» запланировано строительство в «Батысе» школ на две тысячи и на 900 мест в одну смену, – продолжает объяснять ситуацию Ляззат Елтаевна.
Всего в области запланирована реализация 14 проектов на 11 400 ученических мест в одну смену: в Актобе появятся десять школ суммарно на 9 300 мест, в районах на 2 100 мест: в Кандыагаше Мугалжарского района, Шубаркудуке и Кенкияке Темирского района каждая на 600 мест, а также в Сарыжаре Мартукского района на 300 мест. В последнем новую школу построили пять лет назад, но она уже переполнена.
Объяснила специалист и принципиальное отличие комфортной школы от привычной типовой. В первую очередь должно быть больше свободного пространства для полноценной учебы и организации досуга учащихся. Это мотивирует детей хорошо учиться, быть конкурентоспособными. Земельный участок должен быть ровным, с подведенными инженерными сетями. К примеру, минимальный отвод земельного участка для школы на 600 мест должен быть 2,1 га, на 2 000 мест – от 3,5 до 4 га. Делается это для благоустройства территории школы, где обязательно должны быть беговые дорожки, спортивное поле, отвечающие стандартам, зона отдыха, беседки, парковочные места и прочее.
– В нашем случае такое возможно во всех пяти жилых массивах «Жанаконыс», где нет объектов образования: это новые районы города. Пока дети вынуждены отсюда ездить на занятия в близкорасположенные школы, создавая там дефицит мест. Благо для них налажен подвоз, – уточняет Ляззат Урдабаева.
Примечательный факт: комфортные школы на 300, 600 и 900 мест – трехэтажные, на 2 000 мест – четырехэтажные. В них предусмотрено полнокомплектное оснащение всех предметных кабинетов, наличие коворкинг-центра, библиотеки, живого уголка.
Стратегический подход
Аварийные объекты, построенные когда-то из самана, камыша, сохранились в основном в районах. Есть приспособленные, адаптированные здания, изначально принадлежавшие другим организациям. Конечно, они не соответствуют требованиям СанПиН, не имеют столовых и спортивных залов.
Статус аварийного сооружения – явление естественное, так как любое здание имеет свой срок годности. К тому же с каждым разом строже становятся требования к объектам. К примеру, на одного ребенка четыре или шесть квадратных метров невозможно соблюдать в приспособленных помещениях. Потому ежегодно рабочая комиссия, в составе которой представители управления экономики, депутаты маслихата и общественные активисты, выезжает по конкретным адресам для проведения проверки.
Кандидат филологических наук Жайык Султан отмечает, что предыдущая стратегия по развитию образования в регионе была успешной, к тому же она в экстренном порядке позволила отремонтировать дополнительные объекты. В трехлетний план по строительству и капитальному ремонту объектов образования на период с 2025 по 2027 год включены приоритетные, более критичные объекты, которые в перспективе могут угрожать безопасности детей.
Касательно новостроек, он обратил внимание на то, что у каждой комфортной школы своя концепция развития, в ее основе – национальные ценности. Отсюда и оформление зданий казахскими орнаментами. Продумана не только инфраструктура, но и содержание воспитательной идеологии, методики обучения, обязательны цифровые технологии.
– Важно и то, что это школы не элитарные или для особо одаренных, а общеобразовательные, бесплатные, доступные для всех. Я противник того, чтобы школы делились на гимназии, на специализированные и так далее. Ученики этих учебных заведений до шестого класса учились в обычных школах, а с уходом отличников общеобразовательные школы теряют свой потенциал и оказываются в хвосте по главным показателям. Международные организации призывают не делить школы. Комфортные школы как раз уравнивают права детей. Это основная идея и концепция обеспечения равного доступа к качественному образованию. Это соответствует целям устойчивого развития ООН, где четвертая – качественное образование, пятая – равенство, – подчеркнул эксперт.
Актюбинскую детвору ожидают очередные новоселья. Следующий учебный год многие из них встретят в комфортной среде, что побудит их к отличной учебе. Для этого кипит работа на стройплощадках.