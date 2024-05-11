Большая вода: в Кульсары восстанавливают электрические и газовые сети

Паводки
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На территории города нефтяников откачано 4,9 млн кубометров паводковых вод, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Кульсары Атырауской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения.

«Проведены аварийно-спасательные работы по откачке 4,9 млн кубометров паводковых вод, освобождено от воды 2906 объектов строительства. В городе Кульсары силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты МЧС проведена дезинфекция подтопленной территории на площади в 3500 кубометров», - говорится в сообщении МЧС.

Продолжаются работы по восстановлению электрических, газовых сетей и аварийно-спасательные работы.

#спасательные работы #Кульсары #паводки в Казахстане

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