Большая вода: в свои дома вернулись более 50 тыс. человек

Паводки
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По республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Информацию о паводковой ситуации на вторник представили в МЧС.

В городах Кульсары, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме.

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках.

В Северо-Казахстанскую область направлены силы и средства из ДЧС Алматы, области Абай, Костанайской, Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.

В селе Куйлыс, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4 600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов.

За прошедшие сутки подразделениями радиационной, химической и биологической защиты в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 97 домов, в городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области - подтопленных двух многоэтажных жилых домов и территории. Также силами войсковой части министерства обороны в пригородных территориях Уральска проведена аналогичная работа подтопленных территории общей площадью 65,2 гектара.

По республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 467 человек. 5 447 человек остаются в пунктах временного размещения.

В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1 289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов.

#эвакуация #спасательные работы #паводки в Казахстане

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