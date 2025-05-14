Что касается школ, то построены 15 объектов на 5 310 ученических мест. По данным пресс-службы акима области, количество учебных заведений, располагающихся в приспособленных зданиях, сократилось с 69 до 39. Исчезло понятие «трехсменка».

Осуществляется поэтапное строительство новых школ с современной материально-технической базой. Только в этом году будут сданы учебные заведения на 1 080 ученических мест. Уже достроены и оборудованы необходимым по современным стандартам школы в селах Колтабан, Лесновка, Коксай, Достык Алакольского района.

В целом за три года в регионе построены или отремонтированы 270 социальных объектов.