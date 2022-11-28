Больше всего кандасов переехали в Казахстан из Узбекистана

Более 15,6 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года. Такие данные обнародовали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Более 15,6 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года. Более половины из них являются выходцами из Узбекистана, 9,2% – из КНР, 8,8% – из России 8% – из Туркменистана, 4,8% – из Монголии, и 4% – из других стран", – сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в городах Астана, Шымкент и Алматы.

Согласно данным ведомства, 59,6% По этнических переселенцев – трудоспособного возраста, 26,7% человек моложе трудоспособного и 13,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16% имеют высшее образование, 39% – среднее специальное образование, 43,1% – общее среднее образование и 1,9% – не имеют образования.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 103,5 тыс. этнических казахов.