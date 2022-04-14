Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 апреля утром по улице Рашидова в городе Шымкенте, возле старого автовокзала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По словам очевидцев, большегруз HOWO протаранил заграждение и упал вниз, на территории автозаправочной станции «КазМунайГаза». На парковке заправки стояли автомобили, HOWO приземлился на 4 машины.

По счастливой случайности внутри автомобилей никого не было. Пострадавших нет только чудом. Не получил серьезных ранений и водитель большегруза.

По предварительной версии, у грузового автомобиля отказали тормоза, и чтобы не было человеческих жертв, водитель решил съехать с дороги. В деталях происшествия разбираются полицейские.