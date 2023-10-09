Большой потенциал малого бизнеса

Владельцы микробизнеса и те, кто только собирается открыть свое дело, – самые активные и благодарные получатели государственной поддержки. Они быстро впитывают информацию и применяют полученные знания на практике. Это стало понятно в процессе исполнения в Карагандинской области программы «Мен кәсіпкер», которая является частью Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Нужно отметить, что основная его задача – сформировать конкурентоспособный сектор МСБ и повысить экономическую активность наших предпринимателей.

В карагандинском регионе программа «Мен кәсіпкер» пользуется большой популярностью. В нынешнем году в ней приняли участие более 160 предпринимателей и тех, кто только хочет начать свой бизнес. Программа состоит из трех основных направлений нефинансовой поддержки субъектов МСБ. Первое называется «Кәсіпке бағыт». Оно включает в себя отраслевое профильное обучение с целью повысить предпринимательский потенциал.

– В рамках «Кәсіпке бағыт» мы проводили обучение по четырем направлениям, – рассказала руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства палаты предпринимателей Карагандинской области Меруерт Касимова. – Первое касается животноводства, а именно разведения КРС молочного и мясного направления. Второе – сервисных услуг в туристической индустрии. Третье – растениеводства, в его рамках объясняли участникам, как развивать теп­личное хозяйство. И четвертое – переработки сельхозпродукции. Обучали наших предпринимателей перерабатывать молоко и производить кефир, сметану, творог и другие продукты. Всего в этом году курсы прошли 44 представителя субъектов МСБ.

Бизнес-леди Назерке Ауез – одна из тех, кто нынешним летом постигала азы фермерского дела. Ее и еще девятерых предпринимателей учили разводить скот молочного направления. 70% всего времени отводилось на практику – участники знакомились с опытом конкретного крестьянского хозяйства Карагандинской области.

– Могу сказать, что обучение прошло на высоком уровне, – отметила участница проекта Назерке Ауез. – Наставники делились с нами своими знаниями. Всю полученную информацию и новый опыт я теперь применю на практике. Кроме того, нам вручили сертификаты. Благодаря им мы сможем принять участие в госпрограммах и получить поддержку для бизнеса.

Второе направление программы «Мен кәсіпкер» называется «Центр развития женского предпринимательства». Оно предназначено только для представительниц прекрасного пола. Причем получить новые знания и навыки могут как состоявшиеся бизнес-леди, так и те дамы, у которых только зреют деловые планы.

– Мы поставили перед собой задачу обучить 120 женщин и выполнили ее, – сообщила Меруерт Касимова. – Курсы проходили по шести направлениям: парикмахер-универсал, швейное дело, изготовление мучных кондитерских изделий, тепличное хозяйство, валяние из войлока и сыроделие. Особое внимание уделялось практическим занятиям. Они проводились на производстве. Для нас важно, чтобы каждая женщина использовала полученные компетенции для развития своего бизнеса.

Недавно в Карагандинской области завершились курсы по изготовлению сыров. В них участвовали 11 женщин разных возрастов, и одна из них – жительница села Уштобе Бухар-Жырауского района Жанат Искакова. Ей полученные навыки очень скоро пригодятся.

– Я выхожу на пенсию и в дальнейшем хочу заняться собственным делом, – говорит сельчанка. – Сыроделие всегда меня интересовало. Эти курсы лично для меня как глоток свежего воздуха. Опыт ведения молочного хозяйства у меня есть.

А тут прекрасная возможность бесплатно научиться делать разные виды сыров.

Надо отметить, что в региональной палате предпринимателей очень ответственно относятся к подбору наставников для участниц проекта «Мен кәсіпкер». Все они имеют опыт работы в своей сфере свыше пяти лет и большое желание поделиться им с будущими коллегами. К примеру, курсы по сыроварению вела известная в Караганде мастерица Олеся Булут. Она училась изготавливать сыры в Италии.

– На курсах я объясняла женщинам, как правильно выбрать молоко, ферменты и закваски, – рассказала бизнес-коуч Олеся Булут. – Мы изучили несколько видов сыра, в том числе моцареллу, брынзу и халлуми. Сделали один сыр на выдержку. Помимо этого, я коснулась основ экономики нашего бизнеса: как правильно рассчитать себестои­мость, провести маркетинг и упаковать продукт.

Важной частью программы «Мен кәсіпкер» стал проект «Одно село – один продукт». Он предназначен для женщин-сельчанок, которые уже производят продукты из местного сырья. Палата предпринимателей помогает им развивать бренды и продвигать их на карагандинском рынке.

В этом проекте приняли участие 20 женщин из сельской местности. Жительница Бухар-Жырауского района Ботагоз Абдуалиева – одна из таких инициативных бизнесвумен. У нее собственная мини-ферма из десяти коров. Из их молока сельчанка получает масло, творог, курт, сметану, сгущенное молоко и другие продукты.

– Мы с мужем раньше жили в городе, а когда переехали в село, пришлось все начинать с нуля, – рассказала Ботагоз. – Поначалу было сложно. Я даже не знала, как подступиться к корове. Родители моего мужа хоть и жили в городе, но детство провели в ауле. Свекровь мне помогала: учила доить, перерабатывать молоко, подарила мне первый сепаратор. По-моему, молочное направление гораздо сложнее, чем мясное.

Десять из 20 участниц проекта «Одно село – один продукт» презентовали свои товары регио­нальной палате предпринимателей. Областной бренд-комитет выбрал из них трех самых достойных и вручил им именные сертификаты. Теперь они могут принять участие в программах финансовой поддержки бизнеса.

Одна из сельчанок уже воспользовалась этой возможностью. Она подала заявку на конкурс по присуждению грантов акима Карагандинской области в размере до 5 млн тенге и теперь ждет результата.

Мероприятия в рамках программы «Мен кәсіпкер», запланированные на 2023 год, находятся на стадии завершения. Теперь специалистам региональной палаты предпринимателей предстоит подвести итоги и оценить эффективность мер господдержки. Отметим, что они направлены на развитие уже имеющегося или создание нового малого или микробизнеса, который будет приносить стабильный доход.