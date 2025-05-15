Большую часть золотых слитков от Нацбанка скупили в Алматы
56
Нацбанк по итогам I квартала 2025 года реализовал банкам и отдельным небанковским обменным пунктам 4 939 мерных слитков общим весом 50 кг, сообщает Kazpravda.kz
По данным Нацбанка, наибольшие объемы слитков были проданы в Алматы (3 844 штук, 78%), Шымкенте (200 штук, 4%) и Жамбылской области (180 штук, 4%).
Покупка и продажа мерных слитков доступна через Halyk Bank, Евразийский банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.
Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр.