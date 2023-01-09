Бомбы искали в аэропорту, больницах и библиотеках Костаная
Происшествия
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Расследование по нескольким фактам лжетерроризма начала полиция города Костаная, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
9 января в полицию Костаная поступил ряд ложных вызовов о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов.
Полицейские тщательно проверили звонки, все они оказались ложными.
Сейчас стражи порядка устанавливают личность подозреваемого, начав досудебное расследование по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».