Bonapart выступит для астанчан в Ботаническом саду

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В это воскресенье, 4 августа, в Ботаническом саду столицы организуют «Кемпинг». В рамках мероприятия на свежем воздухе проведут занятие по йоге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Участников мероприятия ждут занятия йогой на свежем воздухе под руководством профессионального тренера из известной фитнес-студии GetFit.

В программе также специальные музыкальные выступления от талантливого DJ и популярного артиста Bonapart, которые создадут незабываемую атмосферу праздника.

Мероприятие начнется в 18:00 и продлится до 21:00.