Bonapart выступит для астанчан в Ботаническом саду
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Выступление состоится в рамках проекта Funny Sport
В это воскресенье, 4 августа, в Ботаническом саду столицы организуют «Кемпинг». В рамках мероприятия на свежем воздухе проведут занятие по йоге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны
Участников мероприятия ждут занятия йогой на свежем воздухе под руководством профессионального тренера из известной фитнес-студии GetFit.
В программе также специальные музыкальные выступления от талантливого DJ и популярного артиста Bonapart, которые создадут незабываемую атмосферу праздника.
Мероприятие начнется в 18:00 и продлится до 21:00.