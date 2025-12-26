Борьба с черными археологами и профилактика наркомании: госсоветник - о поручениях Токаева на Нацкурултае

Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал в Telegram–канале ход выполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на заседаниях Национального курултая. Ключевые изменения коснулись защиты исторического наследия и усиления борьбы с наркоманией, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Акорда

По его словам, в данное время продолжается поступательная реализация инициатив и поручений Главы государства в рамках Национального курултая. Во-первых, Главой государства подписан Закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия.

«Законодательные поправки направлены на систематизацию археологической отрасли через совершенствование системы лицензирования археологических работ, сохранение объектов после раскопок, восстановление окружающей территории и централизованное хранение материалов. Также законом предусматривается создание Государственного фонда, Национального депозитария и Единой автоматизированной информационной системы. Совокупность этих мер усилят охрану исторического наследия, повысят эффективность борьбы с незаконными раскопками «черных археологов» и в целом обеспечат контроль и порядок в археологической отрасли», – отметил он.

Во-вторых, Правительством принят новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026 – 2028 годы.

«В новом плане учтен положительный опыт реализации мер в сфере борьбы с наркотизмом, а также усилен блок по профилактике наркотизма и решению вопросов общественного здравоохранения. Что важно, в его разработке активное участие принимали члены Совета по молодежной политике при Президенте, которые также участвуют в практической работе по формированию нулевой терпимости к наркотизму», – заключил госсоветник.

Напомним, государственный советник Ерлан Карин провел совещание о ходе исполнения поручений Главы государства, озвученных на IV заседании Национального курултая в Бурабае. Участники мероприятия заслушали док­лады ответственных заведующих структурными подраз­делениями Администрации Президента. 

 

