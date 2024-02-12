Борьба с лудоманией

В ответ на поступающие от граж­дан и государственных органов сигналы Министерство туризма и спорта в 2023 году дваж­ды, в мае и ноябре, направило в адрес оператора лотереи – АО «Сәтті Жұлдыз» рекомендации по совершенствованию организации работы лотоклубов и электронной моментальной лотереи. В соответствии с последними рекомендациями министерства от 20 января 2024 года с 30 января текущего года оператором лотереи временно приостановлено распространение электронной моментальной лотереи через терминалы⁄киоски «Lotomatic» на всей территории республики.

Однако не исключено, что в некоторых местах продолжают функционировать поддельные аппараты, стилизованные визуально под официальные желто-синие терминалы «Lotomatic». В связи с этим граждан просят быть бдительными и не пользоваться услугами нелегальных лотерейных терминалов, а также сообщать в чат-бот министерства в Telegram (https:⁄⁄t.me⁄stop_online_casino_bot) и WhatsApp (+7 707 907 1507) обо всех фактах работы киосков «Lotomatic» или нелегальных лотерейных терминалов.

Каждое обращение будет тщательно прорабатываться совмест­но с оператором лотереи и правоохранительными органами, а нарушители будут привлечены к ответственности. В ведомстве уверены, что при содействии общественности госорганам удастся пресечь деятельность нелегальных распространителей электронной лотереи и защитить права и интересы граждан.

Министерство туризма и спорта при активном участии общественности также продолжает борьбу с организацией нелегального игорного бизнеса и его рекламы, в том числе в интернет-пространстве. С ноября 2023 года запущены специальные чат-боты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, посредством которых граждане направляют ссылки на подоз­рительные сайты и страницы социальных сетей с признаками онлайн-казино, незаконных букмекерских контор, организации противоправной лотереи и иных видов нелегальных розыгрышей и их рекламы, проводимых в интернет-пространстве. Также можно направлять в оперативном порядке информацию об организации незаконного игорного бизнеса «на земле» вне специально отведенных игорных зон и без соответствующих лицензий.

Согласно Закону «Об игорном бизнесе», деятельность казино и букмекерских контор в Казахстане разрешена только при наличии лицензии министерства на территории двух игорных зон в Акмолинской и Алматинской областях. При несоблюдении данных требований в отношении нарушителей предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до семи лет, штрафом в размере до двадцатикратной суммы прес­тупного дохода и с конфискацией имущества.

Наряду с этим на постоянной основе проводятся мероприятия по борьбе с распространением противоправного контента в Интернете по линии информацион­ной системы «Кибернадзор». За 2023 год в ИС «Кибернадзор» внесено 8 284 материала с приз­наками деятельности интернет-казино, из которых по итогам изучения содержания заблокировано 4 459 сайтов.