Борьба за чистоту

Участники марафона – партийцы и сторонники партии, экоактивисты – в противогазах совершили пробежку по паркам Астаны, Алматы и Темиртау. Акция была направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам больших городов, вопросам достижения углеродной нейтральности, перспективам использования ВИЭ. Мероприятие положило начало агитационной работе партии в рамках электоральной кампании.

Председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев отметил, что проведение акции – это способ поговорить с народом о проблемах, которые душат общество. Он призвал все регионы, где есть проблемы с качеством воздуха, подключиться к марафону.

– Эта акция – символ надежды на чистый вдох, чистые выборы и на чистую политику! – заявил Азаматхан Амиртаев.

В парке Первого Президента в Алматы эстафету приняли кандидат в Мажилис по партийному списку Арман Кашкинбеков и члены городского штаба Алматы. А в городском парке Темиртау – кандидат по партийному списку Айтуар Туганбеков и местные активисты. Как отметил Азаматхан Амиртай, марафон будет идти неделю и охватит все регионы страны.