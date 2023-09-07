Борьбу против незаконного оборота наркотиков усилят в ЕАЭС

14 новыми позициями наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров дополнен перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.
Как сообщается, это решение позволит обеспечить выполнение международных обязательств государств-членов ЕАЭС, связанных с борьбой против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Кроме того, коллегия приняла перечень действующих веществ и комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарств признано нерациональным.
Отмечается, что документ позволит установить единые подходы к оценке регистрационного досье препарата экспертными организациями при анализе эффективности и безопасности комбинированных лекарств. Эта мера, согласно сообщению, необходима для контроля обращения нерациональных комбинаций и исключения затрат фармпроизводителей при разработке заведомо нерациональных комбинаций.