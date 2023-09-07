Борьбу против незаконного оборота наркотиков усилят в ЕАЭС

14 новыми позициями наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров дополнен перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.

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Как сообщается, это решение позволит обеспечить выполнение международных обязательств государств-членов ЕАЭС, связанных с борьбой против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, коллегия приняла перечень действующих веществ и комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарств признано нерациональным.

Отмечается, что документ позволит установить единые подходы к оценке регистрационного досье препарата экспертными организациями при анализе эффективности и безопасности комбинированных лекарств. Эта мера, согласно сообщению, необходима для контроля обращения нерациональных комбинаций и исключения затрат фармпроизводителей при разработке заведомо нерациональных комбинаций.