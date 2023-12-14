Босса-нова по-казахски

Полина Ханым – новое сцени­ческое имя известной отечественной исполнительницы Полины Тыриной. Она уже давно покорила сердца слушателей своим блестящим исполнением казахских народных песен. Композиции «Көзімнің қарасы» и «Қарлығаш» в ее исполнении известны далеко за пределами нашей страны.

Изучая мировое музыкальное наследие, пребывая в постоянных творческих поисках, исполнительница с каждым годом совершенствует свой стиль. По словам музыкальных критиков, ее композиции отличают глубина текстов и сложность аккордов.

Своим новым проектом Полина Ханым захотела показать, как босса-нова – появившийся в Бразилии музыкальный жанр, для которого характерно сочетание элементов джаза с фольклорными мотивами, – может звучать на казахском языке. Так родились переводы широко известных композиций Garota de Ipanema, Insensatez и Corcovado.

– Этот сингл – результат моей любви к бразильской босса-нове и казахскому языку. Работа над ним шла последние десять лет. Именно столько времени прошло с тех пор, как я впервые услышала босса-нову и сыграла Garota de Ipanema. Поэтический перевод текстов с португальского языка на казахский сделала известная поэтесса Наргиз Макраева. Обложку для релиза создал художник из Бразилии Роджерио Педро, – рассказала исполнительница.

Композиция Garota de Ipanema, созданная в 1962 году, уже известна в переводах на английский, испанский, португальский, итальянский и французский языки и традиционно считается самым известным произведением в жанре босса-нова. Американский журналист Томас Винчигуэрра указывал, что по числу кавер-версий композиция уступает лишь песне Yesterday группы The Beatles. Однако перевода Garota de Ipanema, как и других композиций в жанре босса-нова, на казахский язык до сих пор не было.

– Главной задачей моей работы было сохранить органичный союз мелодии, текста и смысла. Я стремилась перевести эти песни так, чтобы артисту было удобно их петь, а слушатели при этом удивлялись тому, как красиво такие песни могут звучать на казахском языке. Я старалась сделать эти песни еще роднее и ближе. Мне кажется, это получилось, – поделилась особенностями своей работы Наргиз Макраева.

С 29 ноября макси-сингл Qazaq Bossa Nova официально доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.