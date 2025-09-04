Фото: sportilinet.kz

Примечательно, что на этом же историческом турнире UFC, впервые организованного в Катаре, в октагоне появится другой казахстанский боец Асу Алмабаев. Ему будет противостоять американец Алекс Перес.

Как передает Sports.kz со ссылкой на «Giorgi Kokiashvili» в X.com, бой казахстанца Бекзата Алмахана с испано-грузинским файтером Александром Топурией на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар) нарушит планы чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии.

«Выступление Александра Топурии на турнире UFC Qatar, который состоится 22 ноября, полностью исключает возможность выхода в октагон его брата, Илии Топурии, в этом году. Илия никогда не проводит поединки, когда Александр находится в тренировочном лагере, и наоборот — Александр не выступает, если в подготовке нуждается Илия. Братья помогают друг другу и не готовятся к собственным боям, когда один из них требует поддержки», — написал инсайдер в социальной сети.

Таким образом, возвращение Илии Топурии в UFC ожидается в 2026 году.

Республиканский интернет-портал Sports.kz прогнозирует в этом противостоянии зрелищный бой с гарантированным нокаутом, потому как Топурия так же является жестким ударником.

Как известно, Бекзат успешно закрыл первое поражение в UFC, когда 10 мая за минуту расправился с Брэдом Катона на турнире UFC 315. Соперника для следующего поединка Алмахану нашли достаточно быстро — старшего брата чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии Александра.

У семейства Топурии, как известно, очень интересная спортивная судьба. Александр родился 28 января 1996 года в немецком городе Галле в семье грузинских эмигрантов, а через год родился его брат Илия. В 8-летнем возрасте Александр с семьей вернулись в Тбилиси. Братья серьезно увлеклись греко-римской борьбой, ставя своей главной целью попасть на Олимпийские игры.

Однако мечту им реализовать не удалось из-за очередного переезда семьи, на этот раз в испанский город Аликанте в 2012 году. Через 3 года братья решили стать профессионалами и дебютировали 4 апреля 2015 года на одном турнире в промоушене West Coast Warriors, причем из трех поединков два провели братья Топурии. Соперники Илии и Александра не смогли продержаться и раунда, оба были сломлены сабмишенами.

Всего через месяц они провели поединки вновь в одном карде, одержали очередные победы в первом раунде, но затем дороги братьев в ММА разойдутся в разных направлениях. Илия примет решение сделать перерыв в год, а Александр с молодецким задором выйдет в октагон всего через несколько недель и потерпит первое и пока единственное поражение в карьере. Топурия доминировал в бою с болгарином Иво Ивановым, но в концовке боя так хотел нокаутировать соперника, что физически подсел и его самого нокаутировали!

То ли поражение так сильно повлияло на Александра, то ли у него появились иные проблемы, но Топурия-старший на долгие 6 лет ушел из ММА. В это время он стал тренером и спарринг-партнером для своего набирающего вес в ММА брата.

В декабре 2021 года Александр Топурия вернулся в октагон и продолжил выступать в испанских региональных промоушенах, правда, побеждал ярко — исключительно нокаутами. Летом 2024 года Топурия подписал контракт с UFC. Конечно, благодаря звездному брату, но вот дебютировать в сильнейшем мировом промоушене Александр смог только 8 февраля 2025 года на UFC 312 против Колби Тикнесса, нанеся ему первое поражение единогласным решением судей.

Стиль Топурии-старшего максимально схож со стилем его брата. Несмотря на то, что Александр базовый борец, но, как и у Илии, у него настоящий динамит в перчатках.

Очень любит подключать удары ногами с дистанции и колени в инфайте, навязывает силовой поединок, но не всегда грамотно рассчитывает свои силы и заигрывается. Часто пропускает удары, которые мог бы и избежать. В этом и кроются отличные шансы у Бекзата Алмахана, являющийся жестким ударником. Практически наверняка этот бой не пройдет всю дистанцию, так как оба бойца действуют в клетке с позиции силы. У Топурии не было в соперниках столь опасного бойца, чего не сказать про самого Бекзата. Вероятно казахстанский боец подойдет фаворитом у букмекеров и экспертов, но это не означает, что бойцу по фамилии Топурия стоит смотреть за спину. Даже если его зовут не Илия.