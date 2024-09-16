Бозумбаев поручил ускорить строительство домов в Акмолинской области

Паводки , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Для срочного завершения работы - привлечь дополнительную рабочую силу

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев посетил Акмолинскую область, где ознакомился с ходом строительства домов в селах Журавлевка, Иванковка и Вознесенка Буландынского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В Журавлевке строят 42 дома, в Иванковке возводят одноэтажные дома на 41 квартиру, а в Вознесенке – 16 домов.

Все дома будут обеспечены земельными участками площадью 10 соток. Уже подведены все необходимые коммуникации. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Жилье строят за счет средств фонда «Қазақстан халқына».

Канат Бозумбаев поручил акимату ускорить строительство оставшихся 99 домов, привлечь дополнительную рабочую силу.

Кроме этого, вице-премьер поручил в кратчайшие сроки решить вопросы централизованного водоснабжения и недостаточной электрической мощности оборудования для новых домов.

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