Браконьеров в Атырау оштрафовали на сумму более 4 млн тенге

Закон и Порядок
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В ходе комплексного рейда на реке Жайык выявлен гражданин, находившийся на воде без разрешения

Фото: РСК Атырауской области

У него изъята незаконная сеть китайского производства с пойманной рыбой. В отношении браконьера составлен административный протокол по статье 364 часть 1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

- Ежедневная оперативно-профилактическая проверка «Амур» проводится с 19.00 до 01.00 ч. Эта работа направлена на защиту экосистемы реки Жайык и прилегающих территорий от браконьерской деятельности и обеспечение безопасности граждан, - рассказал инспектор отдела по борьбе с посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Максим Рахмеденов.

За полгода текущего года на водоемах зарегистрировано семь уголовных дел. К административной ответственности по различным статьям КоАП РК привлечены 189 человек, сумма наложенных штрафов превысила 4 млн тенге.

В целях недопущения браконьерства в области на регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Бекіре-2025», «Браконьер», «Киік». В рамках этих рейдов совместные группы полиции и инспекции рыбного хозяйства проводят проверки рынков и торговых точек на предмет продажи незаконно выловленной рыбы и использования запрещённых орудий лова.

 

#Атырау #штраф #браконьерство #рыба

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