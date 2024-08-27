Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Бишимбаева

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны 2 августа поступил иск Амангелды Айтбека к Куандыку Бишимбаеву о взыскании морального вреда.

Согласно документам судебного кабинета, 13 августа судья межрайонного суда по гражданским делам города Астана Досжан Джумаев рассмотрел материалы иска Амангелды к Бишимбаеву о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

22 августа суд принял иск к производству и возбудил гражданское дело. Суд также определил «привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, Нукенова Амангельды Темиршотовича, Нукенову Жумагуль Кошерхановну, обеспечить письменные пояснения и участие третьих лиц на подготовку к судебному заседанию, назначенному в 11.00 часов 3 сентября 2024 года».

В определении суд ссылается на часть 1 статьи 52 ГПК РК, где указано, что третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут вступить в процесс до вынесения судом первой инстанции решения по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон на стороне истца или ответчика. Они могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.

Напомним, бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев истязал и жестоко убил свою жену, за что был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Позже адвокаты Бишимбаева подали апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.