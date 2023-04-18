Братоубийцу осудили в Павлодарской области

В Павлодарской области мужчина убил родного брата. Виновному вынесли приговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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В ноябре прошлого года двое родных братьев будучи пьяными повздорили между собой. Младший взял на кухне нож и ударил в грудь лежащего на диване брата. Повреждение правого легкого привело к кровопотере и смерти мужчины.

Дело рассматривали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области

«К обстоятельствам, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд относит признание вины, первую судимость, его болезненное состояние здоровья, положительную характеристику по месту жительства», – сообщили суде.

Павлодарцу назначили 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.