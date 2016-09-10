Бриллиантовое счастье Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

От них и разрослось потом большое потомство. Сегодня у них 30 внуков, 22 правнука. В большой семье Нускабаевых очередное пополнение, а если быть точнее, то у 92-летнего Абдоллы-ата и его супруги 87-летней Алилы-аже недавно родился 30-й по счету внук! Нускабаевы – главные призеры областного тура национального конкурса «Мерейлі отбасы», этой семье было предоставлено право отстаивать область на республиканском уровне в Астане.



Вспоминается тот день, когда в областном Доме дружбы подводились итоги регионального конкурса: глава семейства Абдолла-ата и Алила-аже, несмотря на возраст, нашли в себе силы прийти на этот большой праздник вместе с детьми, внуками и правнуками, чтобы разделить общую радость. Один из старших внуков, Женисбек, тогда с улыбкой сказал, что не все близкие смогли приехать на торжественное мероприятие: кто-то в поездке, кто-то на работе или учебе. А так, если собрались бы все, от мала до велика, то на большой сцене вряд ли бы места всем хватило.



У казахов, конечно, не принято считать число близких и родных, чтобы, как говорится, от дурного сглазу быть подальше. Но так или иначе не сказать об этом про Нускабаевых – значит ничего не сказать. А если посчитать всех членов семьи вместе со второй половиной, то число Нускабаевых перевалит, не поверите, за восемь десятков.



Абдолла-ата – ветеран Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском фронте, прошел Курскую дугу, освобождал от фашистской нечисти Чехословакию… Дважды был ранен. Награж­ден орденами и медалями. После войны всю жизнь трудился на педагогическом поприще. Преподавал казахский язык и литературу в сельской школе – в ауле Монке-би Шалкарского района. Оттуда он и родом. Почти полвека работал там учителем. Даже с выходом на заслуженный отдых бывший фронтовик вел уроки начальной военной подготовки.



Алила-аже тоже из аула Монке-би. Судьба свела ее с Абдоллой сразу же, как он вернулся с войны. Тяжело, конечно, было, но выдержали все тяготы и лишения. Алила-аже работала в школе-интернате. Так что, кроме своих детей, у нее их было еще несколько дюжин, за которыми нужен был глаз да глаз. Все они сегодня выросли, обзавелись семьями, стали тоже бабушками и дедушками, нянчат внуков и при этом о своих наставниках не забывают. Не так давно дети Абдоллы-ата и Алилы-аже большой праздник организовали, сыграв бриллиантовую свадьбу Нускабаевых-старших, 65-ю годовщину их совместной жизни. Столько гостей было – яблоку негде упасть. Впрочем, чему тут удивляться: помимо родных и близких, если в дом пригласить друзей, сватов, бывших учеников, односельчан, дастархан нередко приходится накрывать и на две сотни гостей!



Мать-героиня Алила-апа вместе с Абдоллой-ата дали своим детям, внукам хорошее воспитание и образование. Они научили их на собственном примере быть честными, трудолюбивыми, заботливыми. Все они сегодня работают в самых разных сферах жизни. И что самое главное, они дружные, стараются сохранять и приумножать семейные ценности и традиции.



Что касается профессии, то среди них есть и экономисты, и строители, и педагоги, и предприниматели, и стоматологи. К примеру, старший сын, Курманали, – экономист. По стопам отца пошли и его дети – дочь Райхан и сын Бержан трудятся ведущими бухгалтерами на двух крупных предприятиях. Стезю предпринимателя выбрали пятеро членов Нускабаевых, в их числе есть и старшие, и младшие. Скажем, младший сын Абдоллы-ата Марат окончил фармацевтический институт и нашел себя в бизнесе. Предпринимательством занялась и дочь Ляззат. Она выпускница Жамбылского гидромелиоративного строительного института. Ее сын Нысанбай окончил казахско-турецкий лицей, затем по программе «Болашак» учился за рубежом. Сегодня он работает инженером-строителем в одной из ведущих компаний в Астане. Есть среди внучат Абдоллы-ата и Алилы-аже студенты и магистранты. А вот внук Женисбек решил пойти в нефтяной сектор. Он окончил КазНТУ им. К. Сатпаева и сейчас трудится буровым мастером в Кызылординской области.



Всех членов семьи Нускабаевых перечислить просто невозможно в одной газетной статье. Скажу лишь, что в отчем доме в Монке-би остался жить четвертый сын Абдоллы-ата – Дуйсенали. Он строитель. А его супруга Багымгуль – известный предприниматель в округе, она шьет национальную одежду, приданое для невесты в нацио­нальном стиле. У Дуйсенали и Багымгуль четверо детей. Так что корень огромного древа жизни Нускабаевых-старших на родной шалкарской земле продолжает пускать новые ростки.



Абдолла-ата с Алилой-аже живут в Актобе у среднего сына – Кайрата. Он руководит крупным ТОО, построил в областном центре добротный дом и сам предложил родителям пере­ехать к нему из квартиры, которую отцу-фронтовику предоставило государство. Теперь на все праздники и торжества все родные и близкие собираются в этом большом, светлом, гостеприимном доме.



Нускабаевы говорят, что основа любого государства – семья. Поэтому сохранению и развитию семейных ценностей Президент страны придает особое значение. Свидетельством тому – Национальный конкурс семьи, который стал традиционным и проходит каждый год. А главный секрет крепкой, образцовой семьи заключается в простых истинах: в умении быть вместе, жить в дружбе, мире и согласии, чтить семейные ценности и традиции, любить Родину.

