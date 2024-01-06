Британия выпускает марки со Spice Girls: группе 30 лет

Серия состоит из 15 марок с изображениями участниц группы и их самых запомнившихся выступлений прошедших лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Royal Mail

Британская почтовая компания Royal Mail выпускает тематическую коллекцию марок, посвященную женской поп-группе Spice Girls, ставшей частью мировой поп-культуры 90-х. В этом году коллектив отмечает свое 30-летие, сообщает Русская служба ВВС.

Серия состоит из 15 марок с изображениями участниц группы и их самых запомнившихся выступлений прошедших лет. В их числе вручение наград Brit Awards в 1997 году и церемония закрытия лондонских Олимпийских игр 2012 года.

На новости о том, что в этом году этой чести удостоились Spice Girls, сами участницы группы отреагировали своим знаменитым слоганом: "Это Girl Power (женская сила)!" Они добавили, что и мечтать о таком не могли, когда только собрались вместе.

Группа Spice Girls стала мировой сенсацией благодаря своему дебютному синглу Wannabe 1996 года, за которым вскоре последовал альбом Spice. Эта пластинка стала самым продаваемым альбомом женской группы в истории музыки, а их слоган "Girl Power" — популярным символом феминизма.

Впоследствии, продав более 100 миллионов копий всех своих альбомов по всему миру, Spice Girls стали в целом самой успешной женской группой в мире.

Spice Girls появились на свет в середине 1990-х в результате прослушиваний, организованных семьей музыкальных продюсеров. Те хотели создать женскую альтернативу популярным в то время бой-бэндам, таким как Take That и East 17, причем каждая из участниц, по их задумке, должна была воплощать определенное качество. Так появились псевдонимы "Рыжая", "Спортивная", "Шикарная", "Строгая" и "Бэби".

Джерри Халлиуэл, Мелани Чисхолм, Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Мелани Браун и Эмма Бантон были отобраны из примерно 400 конкурсанток. Но став коллективом, они быстро разочаровались в своих создателях, нашли новых менеджеров и подписали контракт со звукозаписывающим гигантом Virgin Records, с чего и начался их путь к славе.

В общей сложности они записали девять хитов, попавших на первое место британских чартов. В их числе Say You'll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life и Viva Forever.

Они приостановили свою работу в 2020 году, но с тех пор воссоединялись несколько раз ради концертов.

Spice Girls стали лишь шестой музыкальной группой, которой Royal Mail посвятила серию марок. До них были The Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году, Queen в 2020 году, The Rolling Stones в 2022 году и Iron Maiden в 2023 году.

Марки поступят в широкую продажу 11 января.

