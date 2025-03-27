Британка инсценировала смерть несуществующего младенца и села в тюрьму

Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Она так же придумала беременность и выкидыш близнецов, чтобы обмануть бойфренда

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Девушку посадили на полгода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Кровавая барыня.

23-летняя Либби Вернон познакомилась со своим партнером в интернете — она сразу заявила, что беременна от своего  бывшего партнера. Мужчину это не смутило, и у них завязались отношения на расстоянии.

Пара планировала съехаться, чтобы воспитывать ребенка, который, судя по фото, присылаемым девушкой, родился в конце 2023 — девочку назвали Афиной. Но спустя несколько дней после родов Вернон сообщила партнеру, что младенец умер от СВДС. Это произошло в момент, когда пара разговаривала по видеосвязи. В подтверждение девушка выслала фото свидетельства о смерти.

После трагедии отношения стали крепче, а через пару месяцев Вернон сообщила, что снова беременна, на этот раз двойней. Пара стала готовиться к родам  — купили коляску, детские вещи, а девушка переехала от своей матери в новое жилье, приобретенное партнером.

При этом они продолжали жить раздельно, а когда встречались, девушка не раздевалась перед партнером, объясняя тем, что стесняется своего тела.

В начале 2024 года Вернон пожаловалась на боли, прислала фото сгустков крови, а затем письма из Национальной службы здравоохранения, подтверждающие — произошел выкидыш. Но позднее сама же опровергла это, объяснив врачебной ошибкой.

Летом того же года родственники обратили внимание, что растущий живот Вернон выглядит странно, и отправили её в больницу — парень пошел следом за ней. Девушку он обнаружил на улице — та якобы возвращалась домой, после приема в неотложке, где ей сказали, что она потеряла детей.

А теперь вишенка. Настояв на совместном походе в клинику, парень выяснил: а) на приеме девушка не была; б) никакой беременности не существовало — живот всё это время был накладным; в) история про умершую Афину — тоже ложь.

А дальше был суд, где Вернон признали виновной в обмане и подлогах — ей дали шесть месяцев тюрьмы с запретом контактировать с уже бывшим партнером в течение двух лет.

#Великобритания #тюрьма #мошенница

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