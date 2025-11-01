Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Алистер Бартоломью на полях KGIR-2025 подчеркнул, что работа будет вестись не только в крупных городах, но и с прицелом на региональное развитие.

По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.

«Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха», — отметил Алистер Бартоломью.

Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.