В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по интернационализации высшего образования, крупный инвестиционный холдинг Primus Education планирует внедрить британские образовательные стандарты в Казахстане, передает Kazpravda.kz
Президент Алистер Бартоломью на полях KGIR-2025 подчеркнул, что работа будет вестись не только в крупных городах, но и с прицелом на региональное развитие.
По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.
«Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха», — отметил Алистер Бартоломью.
Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.
«Мы напрямую помогаем сохранять человеческий капитал в Казахстане, предоставляя возможности молодежи, как на школьном, так и на университетском уровнях, чтобы они могли изначально оставаться в своей стране, пользоваться возможностями здесь, но в международном контексте. И мы считаем, что это очень важно для будущего», — отметил президент Primus Education Алистер Бартоломью.