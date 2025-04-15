Британские ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Европа,Технологии,Наука
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Специалисты Королевского и Имперского колледжей Лондона заявили, что с помощью разработанного материала воссоздали имитирующую среду, необходимую для развития зуба

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Она позволяет клеткам посылать сигналы и формировать зуб, который в дальнейшем можно либо поместить в челюсть пациента для роста и развития либо имплантировать сразу готовый орган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

По данным издания Telegraph, выращенные зубы — прочнее и долговечнее имплантов, к тому же они не будут подвержены риску отторжения. По мнению специалистов, новая технология произведет революцию в сфере восстановления зубов.

В декабре прошлого года стало известно, что в Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных. 

#ученые #Лондон #Британия #зубы

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