БРК продолжает финансирование привилегированных лиц - Высшая аудиторская палата

Об этом глава ВАП Алихан Смаилов заявил на сегодняшнем обсуждении итогов аудита эффективности государственного стимулирования промышленно-инновационной сферы, сообщает Kazpravda.kz

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Ключевым направлением аудита стало финансирование проектов обрабатывающей промышленности.

Как следует из аудиторского заключения, за 2016-2023 годы Казахстану удалось достичь ряда существенных результатов в развитии обрабатывающего сектора.

Так, выросли объемы производства продукции с 8 трлн тенге в 2016 году до 22 трлн тенге в 2023 году.

Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за этот же период увеличился с 878 млрд до 1,6 трлн тенге.

Уровень экспорта произведенных товаров также вырос. Наибольшие показатели отмечены в 2022 и 2023 годах, когда он достигал 27 и 23 млрд долларов соответственно.

В частности, доля обрабатывающей промышленности в общем экспорте за 2023 год составила 29%. В целом Казахстан наращивает поставки товаров средней и высокой технологической сложности в другие страны.

Основными институтами развития, поддерживающими обрабатывающую промышленность, являются АО «Банк Развития Казахстана» и его дочерняя организация АО «Фонд развития промышленности». За 2019-2023 годы они профинансировали отраслевые проекты на 2,4 трлн тенге.

В основном это касается металлургической и пищевой промышленности, машиностроения, а также производства резиновых и пластмассовых изделий.

Вместе с тем по итогам госаудита отмечается низкая доля финансирования проектов с выраженной экологической и инновационной нагрузкой. Кроме того, в рамках оказания мер поддержки практически не представлены такие направления, как готовые изделия, легкая и фармацевтическая промышленность, которые также являются приоритетными.

Наряду с этим имеют место факты длительного доведения льготных средств до конечных получателей, что может негативно влиять на общую эффективность мер господдержки. Причем это касается даже средств из резерва правительства, предусмотренных на неотложные мероприятия: отмечены факты их использования с задержкой.

В ходе заседания Алихан Смаилов подчеркнул, что льготное финансирование проектов должно осуществляться в разы быстрее за счет качественной подготовительной работы. То есть необходимо заранее рассматривать и готовить проекты к поступлению средств, а не наоборот.

«Вам деньги из бюджета выделяются, чтобы активно инвестировать в экономику и тем самым расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места, поддерживать ее. Но вот вы на деньгах сидите, хотя должны оперативно их распределять. Получается, запрашиваете какие-то суммы у государства и замораживаете их на депозитных счетах, в то время как эти средства могли бы работать в рамках бюджета – на других важных инфраструктурных проектах», — сказал председатель ВАП РК, обращаясь к руководству квазигоскомпаний.

Аудитом также установлена параллельная реализация Банком развития Казахстана схожих по целевой направленности программ финансирования экспортеров с различными предельными ставками вознаграждения.

Это создает риски предоставления более дешевых кредитов определенным заемщикам, что подрывает основы равноправного доступа к таким мерам. Так, для отдельных заемщиков БРК по своему усмотрению применял ставки кредитования ниже установленного предела на 1-2,5%.

Отдельное внимание госаудиторы обратили на продолжение практики преимущественной финансовой поддержки представителей состоявшегося крупного бизнеса – так называемой особой группы контрагентов. Половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей Банка развития Казахстана за пять лет приходится на данные привилегированные группы, что продолжает делать его, по сути, «личным банком для избранного круга лиц».

В целом такой подход подрывает принципы равного доступа к льготным средствам и их справедливого распределения.

Приоритетными направлениями финансирования для АО «ФРП» должны быть лизинговые сделки, имеющие выраженный социально-экономический эффект. Однако в процессе отбора проектов оценка ожидаемых социально-экономических эффектов от них не проводится. Соответствующая методика также отсутствует.

Вместе с тем госаудит выявил, что встречные обязательства по экспорту продукции не всегда стимулируют заемщиков увеличивать его. Это касается случаев, когда существующие показатели экспорта уже соответствуют кредитному соглашению.

Такой подход создает риск неэффективного распределения государственных ресурсов и использования их в качестве дешевого источника фондирования на отвлеченные цели: выплата дивидендов акционерам и размещение на банковских депозитах.

Кроме того, при оценке экспорта учитываются валовые поступления от внешнеэкономической деятельности по всем продуктам, связанным с деятельностью компании. Тогда как мера господдержки предоставляется для расширения объемов экспорта определенного вида продукта, под который открыто финансирование.

Таким образом, складывается ситуация, когда заявленный товар, ради которого оказывается поддержка, фактически можно не выпускать.

«Встречные обязательства по экспорту вы ставите настолько комфортные, что у заемщиков нет никакой мотивации увеличивать его. Как результат, доля экспорта предприятий, которые вы поддерживаете, упала в общем объеме экспорта с 2020 года в два раза – с 9,1 до 4,5%. Хотя миссия «БРК» как одного из крупных наших институтов развития заключается в продвижении экспортного потенциала обрабатывающей промышленности»,— отметил Алихан Смаилов.

Также выявлены случаи финансирования проектов с высоким уровнем риска. Так, по подобным проектам, попавшим в аудиторскую выборку, отмечаются ухудшение финансового состояния, недостижение планов по экспорту продукции и просрочки по платежам. Двум из них при этом присвоен статус экономического дефолта.

Всего госаудитом было охвачено свыше 439 млрд тенге.

В результате установлены:

- финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге;

- неэффективное планирование и использование средств на 25,9 млрд тенге;

- 64 процедурных нарушения и 9 системных недостатков;

- упущенная выгода и экономические потери, согласно расчетам, составили 15,8 млн тенге.

Подводя итоги заседания, председатель ВАП подчеркнул, что для устранения выявленных нарушений и недостатков требуется принять ряд конкретных мер, в том числе по совершенствованию внутренних нормативных документов квазигоскомпаний. Соответствующая работа будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты.