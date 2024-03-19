Бублик обновил рекорд Казахстана, Рыбакина сохранила четвертую строчку
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Опубликованы обновленные рейтинги АТР и WTA, передает Kazpravda.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся на две строчки и теперь он 18-й в мире. Тем самым, он обновил не только личный, но и рейтинговый рекорд Казахстана, сообщает ФТК.
Александр Шевченко расположился на 58-й позиции. Михаил Кукушкин поднялся на 139-е место, Денис Евсеев спустился на 4 строчки — он 184-й, Бейбит Жукаев сохранил 191-ю позицию, Дмитрий Попко - 250-й.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую строчку в рейтинге WTA.
Юлия Путинцева за счет удачного выступления на Индиан-Уэллс поднялась с 79-го на 68-е место.