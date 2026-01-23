Бублик обыграл Этчеверри и вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026

Теннис
38

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри в матче третьего круга турнира Australian Open — 2026 и вышел в следующий круг,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на championat.com

Фото: t.me/ktf_kz

Встреча спортсменов продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бублика.

По ходу матча Бублик подал навылет 21 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Этчеверри сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

#Спорт #теннис #Бублик

