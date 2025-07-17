Александр Бублик – один из самых ярких и узнаваемых игроков мирового тура. Обладатель пяти титулов ATP в одиночном разряде: АТР 500 Галле (2023, 2025), АТР 250 Монпелье (2022, 2024) и АТР 250 Антверпен (2024). Предстоящее выступ­ление станет для него особенным, ведь Александр впервые сыграет в Алматы при поддержке родных болельщиков.

«Играть дома – это особая ответственность и огромная мотивация. Я с нетерпением жду выхода на корт в Алматы и надеюсь порадовать наших болельщиков яркой игрой и хорошими результатами. Поддерж­ка родной публики всегда придает сил», – отметил теннисист, который сейчас располагается на 30-м месте мирового рейтинга.