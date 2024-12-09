Будет ли салют в Астане на День независимости РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в городской администрации, в Астане пройдет более 50 различных праздничных и официальных мероприятий, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады.

7 декабря в школе-лицее №15 пройдет турнир по шахматам и шашкам среди учащихся Сарыаркинского района.

7-8 декабря в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Қуанышбаева состоится республиканский айтыс акынов «Төрлет, еңбек адамы!»

8 декабря в 17:00 в концертном зале столичной филармонии состоится творческий вечер «Ұлы дала жүрегі» поэта, кандидата филологических наук, декана филологического факультета Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, обладателя ордена «Құрмет» Серикзата Дуйсенгазы.

В тот же день в 19:00 в «Казахконцерте» имени Розы Баглановой пройдет концерт Әmre. В это же время в театре Жастар состоится премьера постановки «Ақ кеме».

Во Дворце школьников имени аль-Фараби 10 декабря в рамках республиканского поэтического проекта планируется проведение конкурса «Айтыс акынов».

11 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль «Гауһартас».

13 декабря запланировано несколько мероприятий. Так, в здании Maqsut Narikbayev University состоится концерт оркестра ко Дню Независимости и круглый стол «Тәуелсіздік – жастарға тағылым».

14 декабря также проводятся интересные мероприятия для жителей и гостей города. В этот день в 10:00 на ипподроме «Казанат» пройдут городские соревнования, а в средней школе №29 будет организован турнир по футболу среди 5-11 классов совместно с «Советом отцов».

В аппарате акима Сарыаркинского района планируется встреча с победителями челленджа «Посвящаю свои достижения родине» и городской, республиканской олимпиады.

В этот же день Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева приглашает на праздничные концерты «Қоңыр үнді аманат» и «Ән салайық бәріміз».

Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького представит 15 декабря спектакль «Алия».

16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова «Танакоз».

16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова «Танакоз».

17 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль «Абай-Тоғжан».

Кроме того, в честь праздника Независимости для детей из многодетных и малообеспеченных семей района Байконыр пройдет акция «Қамқорлық мекенжайы» по бесплатному посещению кинотеатров, помощи пенсионерам в уборке двора от снега и раздаче продуктов питания.

На площади Дворца молодежи откроется ледовый городок для жителей района, где проведут игры по зимним видам спорта. Планируется проведение турнира по настольному теннису среди организаций района.

Пресс-службой акимата также сообщается, что салюта в праздничные дни не будет.