Будни артиллерийской бригады

Жизнь по уставу

Армия часто воспринимается через привычные образы: строевые занятия, военная техника, официальные сводки. Но повседневная жизнь воинской части устроена иначе. Это ежедневная служба с четким распорядком, тренировками и рутинной работой, которая редко попадает в кадр.

Чтобы увидеть, как организована служба, мы побывали в воинской час­ти № 30238 в Актобе. Она входит в систему Министерства обороны и находится в составе регионального командования «Запад». Здесь проходят службу как срочники, так и контрактники. Основное внимание в подготовке военнослужащих уделяется работе с артиллерийскими системами и военной техникой.

Подъем в шесть утра. После зарядки и осмотра личного состава, где проверяют внешний вид и самочувствие, солдаты завт­ракают и отправляются на учебу. Они изучают воинские уставы, отрабатывают строевую, огневую и медицинскую подготовку, занимаются тактическими упражнениями и военной топографией.

Отдельный блок занятий связан с техникой и вооружением. Здесь важно не только уметь управлять, но и понимать устройство и особенности применения техники. Военнослужащие отрабатывают навыки работы со стрелковым оружием, артиллерийскими установками, включая гаубицу Д-20, а также колесной бронетехникой «Арлан».

– Работа с техникой требует физичес­кой выносливости, точности расчетов и навыков управления. В артиллерии большое значение имеют слаженность действий расчета и четкая последовательность операций. Даже подготовка к выстрелу – это не одно действие, а целый комплекс отработанных этапов. Наша основная задача – научить военнослужащих действовать слаженно и уверенно в любых условиях, – отмечает заместитель командира воинской части № 30238 по воспитательно-идеологической работе Нурболат Искаков.

Всегда на связи

Сейчас в стране продолжается весенняя призывная кампания. В часть прибывают новобранцы, и уже более 140 юношей пополнили подразделение. Они прибыли из области Абай, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей.

– Ребята физически подготовлены к службе, все в хорошей форме. Они сильные, умные, хорошо ориентируются в современных технологиях, с ними легко работать, – так охарактеризовал пополнение заместитель командира части.

По прибытии новобранцы проходят месячный курс начальной военной подготовки, после чего распределяются по подразделениям. Далее начинается обу­чение по специальностям, среди которых – гранатометчики, снайперы, стрелки, связисты, механики, водители.

– Распределение проводится с учетом способностей и интересов призывников. Например, при наличии интереса к электронике их могут направить в под­разделения связи, где обучают связистов и радистов. Тех, кто имеет склонность к работе с техникой, могут направить водителями или специалистами по обслуживанию и ремонту машин. В процессе обучения солдаты изучают технические характеристики вооружения и военной техники, правила эксплуатации, вождения и обслуживания, – объясняет Нурболат Искаков.

В последние годы в части начали применять беспилотные летательные аппараты, что расширяет технические возможности подразделений. В перспективе планируется обучение военнослужащих и навыкам управления дронами.

После обеда, если нет занятий, тренировок или других обязанностей, военнослужащие могут отдыхать в казарме. В помещениях чистота и порядок. Солдаты полностью обеспечены обмундированием и необходимым снаряжением. В комплект входят повседневная и полевая одежда, а также зимняя форма.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. По словам руководства час­ти, перед каждым занятием с солдатами проводится обязательный инструктаж, а командиры подразделений контролируют соблюдение всех мер безопасности. В казармах, местах отдыха и учебных классах установлены камеры видеонаблюдения, изображение с которых поступает к дежурному по части, командиру и начальнику штаба. Часть камер подключена к системе мониторинга Минобороны.

– Что касается связи с родными, то у военнослужащих есть доступ к телефонам по установленному графику. Это позволяет поддерживать контакт с семьей без нарушения распорядка службы, – добавляет Нурболат Искаков.

Изначально солдатам разрешено пользоваться мобильными телефонами без расширенных функций. Устройства хранятся в индивидуальных ячейках, а доступ к ним предоставляется по графику. Кроме того, для общения с родными по видеосвязи солдаты могут использовать планшеты.

Позывной «солдат»

Нам удается пообщаться и с солдатами.

Актюбинца Даулета Серикова приз­вали в армию в октябре. Летом он получил диплом электрика и некоторое время искал работу. Услышав о наборе в воинскую часть в родном городе, молодой человек решил пройти срочную службу. В артиллерийской части служит связистом. Признается, что поначалу было сложновато, но со временем привык к армейскому распорядку.

Считает дни до увольнения в запас 20-летний Бексултан Бакытжанов из Туркестанской области. После майских праздников он вернется домой. До призыва молодой человек работал учителем в лицее, однако затем решил пройти срочную военную службу. По словам Бексултана, армия дисциплинирует и учит ответственности. Он также отмечает, что особое внимание уделяется безопасности военнослужащих во время занятий и учений.

– Режим в части строгий, все по распорядку. Питание хорошее, жалоб нет. Хотел бы в дальнейшем продолжить службу на границе с Кыргызстаном, – говорит он.

18-летний Нурмукасан Зинадинов из Алматы служит уже около шести месяцев. На момент получения повестки он учился на втором курсе колледжа в Шымкенте, однако решил пройти срочную службу, посчитав, что военный билет пригодится ему в дальнейшем, и взяв пример со старшего брата. Адаптироваться в армии ему помогли дисциплина и поддержка сослуживцев.

– В армии ничего страшного нет, просто строгая дисциплина и четкий распорядок. К этому быстро привыкаешь. С родными связываемся каждую неделю, в выходные смотрим фильмы, играем в мяч, общаемся с ребятами, – рассказывает он.

В воинскую часть регулярно приходит представитель областного филиала РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» Олеся Старых. Она работает с обращениями родителей военнослужащих, проверяет условия службы, питание и быт солдат, при необходимости помогает решать возникающие вопросы. Фотоотчеты о своих визитах публикует в Instagram, чем снижает тревогу в семьях призывников.

– Главное для нас, чтобы солдат был здоров, обеспечен всем необходимым и проходил службу в нормальных условиях. Родители должны понимать, что их дети находятся под присмотром и в безопасности, поэтому мы всегда стараемся быть на связи и оперативно реа­гировать на их обращения, – говорит Олеся Старых.

Ставка на контракт

По словам заместителя командира воинской части, особое место в системе комплектования занимает контрактная служба. Договоры заключаются на разные сроки – от трех до пяти лет, есть и долгосрочные соглашения.

Дефицит кадров в офицерском и конт­рактном составе не является критичным. Ежегодно подразделения пополняются выпускниками кадетского корпуса в Щучинске, а также теми, кто завершил срочную службу и решил продолжить военную карьеру по контракту. Нурболат Искаков также отметил, что срочники при наличии среднего специального или высшего образования могут уже через полгода службы заключить договор на три года.

– Контрактникам создаются необходимые условия для службы, включая предоставление жилья. При части имеются семейное и гарнизонное общежития, при наличии свободных комнат им выделят служебное жилье. В качестве альтернативы предусмотрены жилищные выплаты, которые можно использовать для аренды жилья или первоначального взноса при приобретении квартиры, – добавил Нурболат Искаков.

Военнослужащие могут воспользоваться льготной ипотечной программой кредитования в Отбасы банке. Прием заявок в этом году уже стартовал. При выслуге 25 лет они получают право на пенсионное обеспечение, а при наличии служебного жилья – возможность его последующей приватизации.

Год службы в армии пролетит незаметно, и уже сегодняшние новобранцы будут считать дни, оставшиеся до долгожданного дембеля. Это период взросления и внутреннего становления для каждого из них. За год изменятся взгляды, привычки и отношение к жизни, появится уверенность в собственных силах. А возвращение домой для многих станет не просто окончанием службы, а началом нового этапа уже в гражданской жизни.