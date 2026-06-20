Будущее без наркотиков

Конкурс детских рисунков «Мир без наркотиков» провели полицейские в области Улытау. Мероприятие, организованное сатпаевскими стражами порядка, приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.

фото предоставлено областным департаментом полиции области Улытау

Основная цель конкурса – через творчество помочь осознать подрастающему поколению преимущества здорового образа жизни и воспитать неприязнь к вредным привычкам, таким как курение, употребление алкоголя или наркотиков.

Детская фантазия не знает границ. В своих работах ребята показали, как прекрасен и ярок мир без наркотиков, рассказали о своих увлечениях, занятиях спортом, прогулках по родному городу, о том, что они любят и чему радуются. Сотрудники полиции высоко оценили труд всех юных художников и вручили детям дипломы и специальные призы, отметив, что защита населения – приоритет в работе полиции.