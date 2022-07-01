Бухгалтер-вымогатель выманил более 3 млн тенге у сотрудников госпредприятия в Костанайской области

Частный бухгалтер вымогал деньги у сотрудников государственного коммунального предприятия за сокрытие нарушений, по которым не имел права проводить аудит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«Департаментом АФМ по Костанайской области по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных денег, была привлечена частная аудиторская компания, которая в качестве ассистента аудитора привлекла профессионального бухгалтера.

В ходе проверки наемный специалист убедил материально-ответственных лиц ГКП (в отношении которого было возбуждено дело) в том, что он формирует заключение и вправе включать либо не включать в него нарушения. Таким обманным путем бухгалтер заполучил от сотрудников госпредприятия денежные средства в общей сумме 3 млн 80 тысяч тенге», – рассказали в агентстве.

Фактически бухгалтер такими полномочиями не обладал, так как не являлся аудитором.

Бухгалтер задержан с поличным при очередном получении денег в сумме 500 тысяч тенге. Дело передано в суд.