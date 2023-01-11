Был в моде асадал

Искусство резьбы по дереву испокон веков было хорошо развито в Отрарском оазисе. Это стало известно благодаря деревянным доскам и другим предметам VII–ІХ веков, найденным во дворце городища Куйрыктобе в ходе археологических раскопок. На них изображены сцены сражений, различные божества, люди-птицы, танцовщицы и музыканты.

– Среди казахов были отличные мастера по изготовлению двухколесных повозок, колесниц и саней, предметов домашнего обихода, – говорит Жангельды Махашов, директор Отрарского государственного археологического музея-заповедника. – Об этом писал еще известный ученый средневековья, историк Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани: «Многие деревья в этой стране бывают очень твердыми. Из них получаются отличные повозки, которые сами по себе являются домами на четырех колесах».

Казахские мастера изготавливали не только повозки, но и великолепную домашнюю мебель из дуба, березы, кедра. Они украшали ее серебром, драгоценными камнями, при декорировании использовали рога молодого скота. Изделия ручной работы плотников отличались изысканной декоративностью, гармоничным сочетанием цветов, превосходным качеством исполнения. Искусно подобранные национальные узоры отражали традиции и обычаи жизни предков, а также служили зашифрованным посланием потомкам.

– В фондах нашего музея-заповедника имеется несколько видов кебеже (сундуков для хранения продуктов). На поверх­ности одного из них нанесен крупный четырехглавый узор, обрамленный силуэтом бараньих рогов, – говорит Жангельды Махашов.

Такой узор широко используется ремесленниками, в том числе и в деревянных изделиях. Судя по археологическим находкам, этнографическим данным и музейным коллекциям, тиснение роговыми узорами – древняя традиция, бараньи рога были символом силы и богатства. В Отрарском оазисе археологами обнаружено несколько видов орнаментов рогового происхождения: «двойные рога», «четыре рога», «сорок рогов», «бараньи рога», «оленьи рога», «одинарные рога».

Керамические изделия с изоб­ражением барана также были распространены по Сырдарье, в том числе в Отрарском регионе, о чем свидетельствуют ручки сосудов, найденных в Отраре, Кокмаре. На статуях, которые являются передовыми образцами искусства резьбы по камню, тоже изображен баран.

В экспозиции мебели Отрарского музея особое внимание привлекают кебеже с костяными поверхностями, украшенными ромбовидными геометрическими фигурами и зигзагообразными узорами.

На орнаменте из кости заметны маленькие кружочки с нутом в центре. Маленький твердый горошек – нут – символ целого мира. Нут еще называли бараньим шариком – его поверх­ность неровная, словно с двумя небольшими рожками. Зигзагообразные узоры, напоминающие волны, были вырезаны острой костью, костяные орнаменты крепились серебряными гвоз­дями к поверхности кебеже. По краю лицевой части сундука был нанесен орнамент «ба­раньи рога» и цветочные узоры.

Самобытным произведением искусства казахских мастеров стали деревянные вешалки для одежды – адалбаканы. Они всегда были в мужской части юрты. На них вешали предметы быта, оружие, конское снаряжение. В традициях народного искусства изготавливать адалбаканы из очень прочного легкого дерева. На верхней части представленного музеем адалбакана вы­гравировано птичье крыло, к трем большим цельнокроеным частям прикреплены восемь крючков из белого металла.

Не менее интересен богатством народных узоров асадал – шкаф для хранения продуктов и посуды. Дно асадала покрывалось тонкой доской, верх – толстой доской, которая крепилась к краям стенок на внутренней стороне. Двустворчатая дверь и выдвижной ящик прикреплялись шарнирами к передней поверхности. Чтобы асадал был модным, мастер раскрашивал его лицевую сторону различными красками, украшал костяным орнаментом.

Место асадала в доме – кухонная (левая) сторона. Высота одного из деревянных асадалов, представленных на выставке в Отрарском музее-заповеднике – 88 см. На его лицевой стороне запечатлен растительный орна­мент. В дар музею его передал житель села Майдантал Туркестанского района Абдулла Жумашев от имени Улсерика Аблаева. Внимание привлекает и другой асадал. В центре двух его распашных дверей изображено солнце, а в четырех углах – солнечные лучи.

Вот и другая мебель – жүк аяқ. Это подставка для сундуков. В Отрарском музее-заповеднике хранится несколько ее видов. В ХХ веке стали изготавливать только один тип этой мебели. На поверхности, окрашенной гладкой красной краской, гравировали птичьи крылья.

Еще один интересный вид домашней мебели – деревянная кровать ХІХ–ХХ веков. По художественным особенностям различают малярную, резную костную, посеребренную кровати. Роскошная кровать, представленная в экспозиции, украшена различными орнаментами, в качестве главного рисунка использованы элементы рогов. Двойной роговой и космогонический узоры – основные в казахском орнаменте.