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Быть равноправными партнерами
Айгуль Турысбекова, Алматы

О преимуществах государственно-частного партнерства в сфере медицины и несовершенстве в законодательстве можно судить на примере городской клинической больницы № 1 мегаполиса, которая по результатам тендера Госкомимущества в 2018 году была передана в доверительное управление на 15 лет без права последующей приватизации.

Международный опыт показывает, что одним из условий устойчивого развития здравоохранения является корпоративное управление, при котором принимаются сбалансированные решения. Создание конкурентной среды в условиях рыночной экономики также имеет свои преимущества, так как улучшается качество оказания медуслуг, в результате чего выигрывает пациент. Субъект здравоохранения, находясь в доверительном управлении, также предоставляет медуслуги в рамках гарантированного объема медицинской помощи и обязательного медицинского страхования.

По словам председателя правления – главного врача ГКБ № 1 Алматы Эрнеста Калиева, который стоял у истоков управляющей компании и одним из первых создавал все тео­ретические и практические шаги для претворения этого проекта в жизнь, такая форма управления доказывает свои преимущества. По результатам аудита объекта проведена оптимизация административного блока, структуры управления, а функции бухгалтерского учета и экономического планирования, хозяйственная служба переданы в аутсорсинг. Только в течение 2021 года в рамках корпоративного управления и повышения ответственности за происходящие изменения и улучшения прошло восемь заседаний наблюдательного совета, на которых рассматриваются и утверждаются краткосрочные, средние и долгосрочные планы. Одним словом, только список приобретенного нового оборудования, объема выполненных ремонтных работ, инвестиций в инфраструктуру объекта и реализованных проектов за годы доверительного управления впечатляют.

– Пошел четвертый год реализации договора, однако у отдельной части общества этот факт вызывает раздражение, потому что объектом государственной собственности управляет частная компания. Это довольно поверхностное обывательское определение, но частное юридическое лицо при такой форме управления медучреждением создает меньше проблем, и многие вопросы решаются более оперативно, например, в системе госзакупок. Что касается глобальных стратегических вопросов, в этой ситуации наши возможности резко ограничены, так как ТОО имеет ограниченные финансовые ресурсы, – говорит собеседник.

Эрнест Калиев также напомнил, что в своем обращении о строительстве нового Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил о возможностях бизнеса, который должен активнее кредитоваться и создавать рабочие места. К примеру, для учреждений здравоохранения льготные кредиты необходимы для приобретения медицинского оборудования и развития инфраструктуры. Надо учитывать, что эти организации производят нематериальные блага, их вклад в экономику определяется в виде здорового работоспособного населения, а все заработанные средства инвестируются в дальнейшее развитие больницы, тем самым приращивается стоимость объекта, который в итоге будет передан государству с увеличенной балансовой стоимостью.

Вместе с тем получить льготный кредит для развития бизнеса не представляется возможным, так как договор составлен таким образом, что имущество, переданное в доверительное управление, управляющая компания не имеет право закладывать в банк в качес­тве залога.

– Надо понимать, что мы текущие выгодополучатели. Спустя 15 лет от вложенных инвестиций в будущем не получим доход, мы только сегодня получаем некий операционный доход, который опять реинвестируем в нашу операционную деятельность. Поэтому в этой части не совсем продуманы наши права. У нас социальная направленность дея­тельности, мы, как бизнесмены, не получаем финансовых дивидендов. Они – социальные, и государство их тоже получает, потому что улучшается качество медицинской помощи, условия для пациентов, обновляется парк техники. Мы считаем, что в этой части этот проект состоятелен. На своем опыте мы можем судить о том, что в законодательстве, касающемся ГЧП, надо совершенствовать варианты доверительного управления, чтобы стимулировать работу, а не создавать проблемы, и чтобы это партнерство приносило реальные успехи, – делится собеседник своим мнением.

Главный врач отметил, что больница более двух лет оказывает услуги по лечению COVID-19, одновременно проводила внешние ремонтные работы, улучшала инфраструктуру. Для эффективной работы было приобретено различного оборудования на общую сумму свыше 550 млн тенге.

К примеру, все государственные больницы, у которых были проблемы с кислородными станциями, решили этот вопрос за счет бюджетных средств, то есть по факту им был выдан государственный беспроцентный кредит. ГКБ № 1 решила этот вопрос за счет собственных средств. Перепрофилирование в ковидный центр тоже создавало определенные проблемы, потому что терялся объем финансирования оказываемых плановых медицинских услуг, так как все усилия были направлены на лечение пациентов с ковидом. Эта ситуация негативно повлияла на распределение последующего госзаказа, когда в силу объективного снижения плановых договорных финансовых показателей предыдущего финансового года включается автоматическое снижение объема финансирования на следующий год. К примеру, в этом году получен на 20% меньше объем финансирования по сравнению с прошлым годом только по той причине, что не освоили объем запланированных средств. Таким образом работает программа в Фонде обязательного медицинского страхования.

– Это ставит перед нами новые риски и вызовы по реализации взятых обязательств. Почему не учитывается тот факт, что мы перевыполнили объемы за счет другого направления по ФОМС, но оно не считается в совокупности. В итоге эти издержки, различные проблемы не способствуют стабильной работе и создают нервозность и неуверенность в завтрашнем дне, отражаясь на моральном климате в коллективе, – говорит Эрнест Калиев.

Говоря о преимуществах и недостатках передачи объектов здравоохранения в доверительное управление, собеседник отметил, что в сфере медицины и именно в такой форме – он первый. Через 15 лет объект возвращается в государственную собственность, поэтому государство могло быть более гибким в каких-то глобальных финансово затратных вопросах. На вопрос, уменьшает ли такая форма управления административные нагрузки, он отметил, что с управлением общественного здравоохранения созданы партнерские отношения.

– Мы готовы им всячески помогать, так как плывем в одной лодке. На днях управление общественного здравоохранения издало приказ о том, чтобы мы восстановили родильное отделение в больнице, так как мы многопрофильная больница. Для этого набираются дополнительные штаты медперсонала, мы вынуждены лавировать между различными нюансами, определенное время ждать изменения приказов от УОЗ, что причиняет нам финансовые убытки, поэтому мы за парт­нерские отношения в решении всех вопросов, – заявил Эрнест Калиев.

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