Быть спасателем – осознанный выбор

Погрузившись в ведомственный автобус, пишущий и снимающий десант выдвинулся в сторону первого пункта назначения – пожарную часть № 4. Депо это типовое, их такими всегда и строили: два гектара на всю соответствующую инфраструктуру. Расположена часть в Есильском районе Астаны, чтобы оберегать граждан левобережья. Пока ехали, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Динара Нургалиева поведала о том, какой курс задан в ведомстве в целом.

– Сейчас в ведомстве новая философия – МЧС 2.0, направленная на обновление материально-технического обеспечения. Появился запрос на качество условий труда и жизни наших сотрудников. Это сказывается на всем: в 2024-м было выдано рекордное количество машин для пожарных, для столичного гарнизона в первую очередь, там трудятся более 1 700 человек. Весной и летом сотрудники получили 50 квартир, в том чис­ле благодаря поддержке местных исполнительных органов, в следующем году это благое начинание будет продолжено. Плюс большой акцент сделан на закупе нового обмундирования, спецтехники, спасательного оборудования, – рассказала представитель министерства, собственной новенькой экипировкой подтверждая сказанное.

По жилплощади для спасателей уточнила: в Кокшетау скоро будет сдан в экс­плуатацию жилой комп­лекс, на юге также строят дома для пожарных. Все это дополняет активную фазу реорганизации силовой структуры, стартовавшую после ликвидации последствий паводков. Теперь в региональные ДЧС будут «подвязаны» службы пожаротушения, спасотряды, департаменты Комитета промышленной безопасности. По поручению Главы государства уже создан и работает Комитет по предупреждению ЧС.

Еще одно новшество: создана «Теңіз жасағы» – это нацио­нальная компания, которая ответственна за ликвидацию ЧС техногенного и природного характера в Каспийском море, в целом – уникальный проект! Гордятся в МЧС и Telegram-каналом 112.kz, где выкладывается оперативная информация. Он нужен, как подчеркивается, для формирования культуры безопасности и эффективной профилактики.

Пожарная часть № 4 первым пунктом назначения была выбрана не случайно: совсем недавно здесь завершился основательный ремонт, преоб­разивший депо. Случилось это после визита главы ведомства: еще в конце зимы Чингис Аринов посвятил целую неделю объезду пожарных частей. Были даны поручения, сделан акцент на создании условий для несения службы и быта.

Встречал журналистскую братию начальник пожарной час­ти № 4 полковник гражданской защиты Куаныш Токсаров. Он же провел рум-тур, предварительно продемонстрировав видеоролик о прежнем состоянии депо. Это был, скажу я вам, тихий ужас!

Фасад части подошел бы для антуражных съемок фильмов в этом жанре. Стены даже не назовешь обшарпанными – они были покрыты пятнами облезшей известки и черной плесенью до потолка. В помещениях стояли ведра и лежали на полу тряпки – этим нехитрым способом сотрудники пытались бороться с годами протекающей крышей. Мрачные коридоры, шаткие лестницы – в таких условиях жили и служили огнеборцы. Наверное, правильнее сказать – тужили: после тяжелой работы возвращаться в сырые комнаты – какой тут может быть полноценный отдых?..

Новое обмундирование много легче и комфортнее привычных бушлатов

К такому печальному виду пожарная часть пришла всего за несколько лет. В чем причина разрухи? Может, изначально все было сделано некачественно. Но в части склоняются к мнению, что все упирается в постоянную необходимость вложений: содержать два гектара не так-то просто, а для ремонта, пусть даже косметического, нужно изыскивать деньги из сэкономленных средств.

После визита министра деньги нашлись – около 20 млн. Правда, пока только на часть территории. Отремонтированы спальная зона (теперь это единое помещение, без куб­риков, оснащенное кондиционером), зона отдыха, учебный кабинет, кухня с отделением для приема пищи. Выложены новеньким керамогранитом входная группа и коридоры. Общежитие же пока в ожидании лучших времен: 20 комнат и семь квартир одним махом не отремонтировать. Но и в этой части депо уже видны серьезные улучшения: новым оборудованием укомплектован спортзал.

– МЧС – единственное ведомство в стране, имеющее свой прикладной – пожарный – вид спорта. Ну и как в силовом ведомстве, акцент сделан на рукопашном бое. Буквально в прошлом месяце прошел Первый кубок министра по ЧС по этому виду. У нас есть свое спортивное комьюнити Batyr team, свои спортсмены ММА, занимающие призовые места на международных соревнованиях, – прокомментировала официальный представитель ведомства.

Продемонстрировали журналистам и приемы боевого развертывания. Наши огнеборцы в этом – одни из сильнейших среди коллег из других стран. Алая пожарная машина, ребята в спец­одежде, радуга, появившаяся от струй брандспойта, – картина завораживающая. Наверное, эти образы и дороги сердцу каждого пожарного.

– Знаете, при всех непростых условиях от нас не уходят. Быть спасателем – осознанный выбор, если кто приходит – служит годами и десятилетиями, – заверил начальник части, провожая визитеров.

Дальше мы путь держали в новенькую пожарную часть № 23. Ее накануне Дня спасателя посетил Глава государства.

– Пока это эксклюзив, пилотный проект, но в будущем он может и должен стать типовым. В чем уникальность? В среднем строительство нового депо занимает два года, но сроки могут и затянуться, по стоимости выходит около двух миллиардов тенге. Руководство ведомства нашло выход: новую пожарную часть, да еще и вместе с общежитием, можно возвести за три-четыре месяца. Все дело в технологиях. Применяются быстровозводимые модульные конструкции, а территория отводится уже всего в 0,45 гектара вместо двух, что, конечно, сказывается на итоговой стоимости, – уже в автобусе знакомила с особенностями новостроя Динара Нургалиева.

– Эта часть обслуживает район «Алматы», где сейчас проживают около 96 тысяч человек. За два месяца работы совершено более 200 выездов. Служат здесь 50 человек личного состава, – рассказал о новом пожарном депо, которое возвели всего за три месяца, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев.

Эта часть, как из кино, только теперь уже хорошего. Все с иголочки: и комната диспетчера (на смене была радиотелефонист старший сержант Зульфара Мусина, она принимает звонки и отправляет на вызовы), и помещение для индивидуальных средств защиты, и спальная зона с двухуровневыми койками. Кухня, учебный кабинет – везде чисто и уютно!

Общежитие на 11 комнат – отдельный разговор. «Чтоб я так жил!» – наверняка произнес­ли бы служивые из других пожарных частей страны, увидев жилые помещения. Комнаты не уступают по обстановке оте­лям крепкой «четверки»: большие кровати с удобными матрасами, шкаф-купе, мини-холодильник и своя туалетная комната. Шторы, картины и телевизор – все есть. Общая гостиная с диваном потрясающего изумрудного цвета. А еще веранда, на которой, по словам начальства, обитатели уютного общежития по утрам пьют кофе и проводят вечерние посиделки с семьями, пока позволяет погода.

Любованием интерьерами дело не ограничилось: в части нам показали, какая у здешних пожарных экипировка. А она самая лучшая – фирмы Rosenbauer, с высокими защитными функ­циями и облегченная по весу. Пока такое обмундирование – тоже эксклюзив, но, заверили представители министерства, не за горами тот день, когда подобное наденут и в регионах.

А еще показали технику: уже привычные «ТРЭКОЛЫ» и спасательную машину. «Наш бэтмобиль», – так в шутку называют ее между собой спасатели. Транс­порт действительно потрясающий: там есть все! Именно эта алая «аварийка» первой мчит на вызов, будь то спасение зажатого в тисках металла работника завода или локальное возгорание. Во дворе депо – спецмашина кинологической службы.

– МЧС важна каждая жизнь, в том числе собачья, и если мы заботимся о людях, то не должны забывать и о наших хвостатых спасателях, – прокомментировала Динара Нургалиева.

"Бэт-мобиль" - кладезь самых продвинутых инструментов для спасения

В машине соз­даны условия для перевозки служебных собак: есть лежанка, миски для воды и еды. Отдохнувшая собака – лучший помощник. Мирта, например, которая была на «смотре», заслуженная вояка: именно благодаря ей после разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году удалось обнаружить трех живых человек под завалами. Мирта – собака возрастная, ей восемь лет, скоро на пенсию. Как заверил начальник кинологического отделения Андрей Марышев, собаку заберет кто-то из сотрудников. А всего в штате два пса, есть еще молодая бельгийская овчарка Лео.

Овчарка Мирта – заслуженный спасатель и любимица сотрудников

Завершился пресс-тур посещением модернизированного Командного центра МЧС с новым ситуативным центром. Работа тут идет круглосуточно, а потому для сотрудников тоже созданы почти домашние условия: хорошо оборудованная кухонная зона, спальные места. Задача у центра такая – создать единый орган управления по ликвидации ЧС. Для чего и используются самые современные цифровые сервисы, информационные системы, концепции развития систем информатизации, связи и оповещения.

Здесь же прошел брифинг по вопросам цифровизации органов гражданской защиты и реагирования на ЧС, спикером на котором выступил вице-министр по ЧС Батырбек Абдышев. Наглядно, при помощи карт, видео и схем он показал, какие информационные технологии уже внедрены и насколько они могут упростить несение службы и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

– Основная задача нового Командного центра МЧС – оперативно управлять всеми силами и средствами во время чрезвычайных ситуаций, координировать действия и усилия в необходимых направлениях, обрабатывать и анализировать поступающую информацию, используя ее для дальнейших прогнозов, – прокомментировал напоследок заместитель Командного центра МЧС РК Тлеуберди Мадиев.