Быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность
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Беседовала Марина Демченко
Для отраслевого профсоюза Qazaqmetal kásipodaǵy одна из ключевых задач – достижение справедливого отношения ко всем работникам горно-металлургического комплекса. О том, каким образом можно достичь существенных улучшений в социально-трудовых отношениях на фоне происходящих событий в политической, экономической и социальной жизни страны, – в интервью председателя этой общественной организации Асылбека Нуралина.