Быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность

– Асылбек Жамашулы, каким оказался прошлый год для вашего отраслевого объединения и чего Вы ожидаете от года насту­пившего?

– Если сравнивать с предыдущими годами, то основное отличие 2023-го состояло в том, что появились контуры решения главных проблемных вопросов, и профсоюзный актив отрасли использовал все законные способы для достижения положительных результатов.

Трансформационные процессы в экономике, безусловно, влияют на потенциальные возможности социального партнерства. Мы не должны упустить время, и, мне думается, это отлично понимают социальные партнеры.

В интервью газете «Egemen Qazaqstan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него достижение макроэкономических показателей не первостепенно, гораздо важнее реальное благополучие граждан. Поэтому мы все надежды связываем с реализацией планов повышения уровня жизни народа, в том числе и работников горно-металлургической отрасли.

– В прошлом году отраслевой профсоюз дважды обращался к Президенту. Чем были вызваны такие чрезвычайные меры?

– Обстоятельства обязывают нас не просто поднимать проблемы, но и добиваться их решения. Когда возникают непростые ситуации, профсоюз вынужден обращаться к Главе государства.

Решения в общественной организации принимаются коллегиально. Поэтому этим обращениям предшествовали внеочередной съезд и заседание Центрального совета отраслевого профсоюза, а также ряд встреч и консультаций с экспертным сообществом, руководством парламентских партий, депутатами Парламента РК.

В нашем февральском обращении к Президенту Касым-Жомарту Токаеву основные акценты были сделаны на вопросах усовершенствования системы оплаты труда, в том числе посредством ускорения ратификации Конвенции МОТ № 131, индексации заработной платы на уровень инфляции по итогам календарного года, внесения необходимых изменений в Трудовой кодекс, закон о профессиональных союзах. И самое главное – на инициативе отраслевого профсоюза по снижению пенсионного возраста для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.

Следует отметить, что многие руководители предприятий, входящих в Республиканскую ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП), согласились с предложением отраслевого проф­союза восстановить социальные льготы и гарантии всем работникам, занятым в особых условиях труда, независимо от отраслевой принадлежности.

В сентябрьском Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что, учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, данной категории работников еще до дос­тижения пенсионного возраста, то есть уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. И в этой связи Президент поручил Парламенту оперативно рассмотреть предложения Правительства.

Но презентованный Минис­терством труда и социальной защиты населения на крупных предприятиях отрасли законопроект вызвал множество воп­росов. Принимая во внимание мнения рядовых работников, 10 ноября отраслевые профессиональные союзы работников горно-металлургичес­ких предприятий Qazaqmetal kásipodaǵy, «КәсіпҚорған» и Enbek обратились к Президенту с просьбой поручить Правительству доработать данный законопроект с учетом мнения представителей проф­союзов горно-металлургичес­кой отрасли.

– Асылбек Жамашулы, расскажите о специальных социальных выплатах. Изменилась ли позиция отраслевых проф­союзов?

– Согласно принятому закону, специальная социальная выплата будет формироваться из четырех источников: это поступления из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов (ПМ); ежемесячные предпенсионные выплаты за счет страховых компаний в размере одного ПМ; из средств работодателей в размере одного ПМ; пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствии с разрабатываемой методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат.

Несложные предварительные подсчеты показывают, что специальные социальные выплаты в связи с ранним выходом на «пенсию» для большинства окажутся небольшими – меньше 200 тыс. тенге.

Предприятия отрасли являются крупными налогоплательщиками в государственный бюджет. Поэтому, мы считаем, работники,

30–35 лет отработавшие в тяжелых и вредных условиях труда, вправе рассчитывать на достойные ежемесячные специальные социальные выплаты с ежегодной индексацией на уровень инфляции. Только в этом случае социальная выплата действительно приобретет компенсирующий характер за понесенный вред здоровью.

Отсутствие приемлемой экономической мотивации для основной массы работников тяжелого труда подтверждается таким примером: на предложение руководства ТОО «Корпорация Казахмыс» уволиться в 60 лет с выплатами в размере 208 тыс. тенге до достижения пенсионного возраста из более чем 1 200 работников предпенсионного возраста согласились только четверо.

Считаем, что специальные социальные выплаты в нынешнем варианте могут остаться лишь декларацией. Сама процедура принятия законопроекта прошла очень быстро, а 2024 год покажет число желающих воспользоваться этими социальными льготами.

– Учитывая вышесказанное, как, на Ваш взгляд, складывается социальная обстановка на местах?

– Надо прямо сказать, что за прошедший период регистрировались отдельные факты недовольства работников размерами, а также задержками в выплате заработной платы. Благодаря совместным усилиям работодателей и профактива удавалось находить компромисс, решать возникающие конфликт­ные ситуации в конструктивном русле, без обострений и эксцессов.

В течение прошлого года проводились встречи с руководством компаний и трудовыми коллективами ГМК, ведь быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность.

В июле 2023 года в составе группы профсоюзных лидеров я посетил горно-обогатительный комплекс Бозшаколь группы KAZ Minerals в Павлодарской области. На встрече с руководителями компании было обсуждено состоя­ние социального партнерства и дальнейшего развития современных механизмов регулирования социально-трудовых отношений.

Нам показали технологию производства, ознакомили с социально-бытовыми условиями. В целом, можно сказать, условия труда там образцовые, а настроение трудового коллектива позитивное. По итогам встречи мы договорились проводить подобные мероприятия и в будущем.

Положительным примером также стала ноябрьская встреча, прошедшая на базе ССГПО в городе Рудном, в которой были задействованы профсоюзные лидеры предприятий Группы ERG.

Участники отметили гибкость и эффективность Программы транс­формации, предложенной руководством ERG и предполагающей построение совместной ответственности с профсоюзами, а также взаимную заинтересованность в устойчивом развитии активов группы и росте благополучия сотрудников.

Считаю, что такой подход в развитии социального партнерства является наиболее полезным и перспективным. Такие же формы сотрудничества внедрены в компаниях ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Nova Цинк» и в ряде других предприятий.

На ближайших выездных заседаниях исполкома отраслевого профсоюза в регионах одной из тем обсуждений станут передовые практики социального партнерства. Не будет лишним напомнить, что в номинации «Лучший коллективный договор» по итогам IV заседания Совета профсоюзов стран Центральной Азии победителем признали АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение и родственных предприятий».

– После трагедии на шахте имени Костенко сложилась неоднозначная ситуация с АО «АрселорМиттал Темиртау». Каковы ожидания работников – членов отраслевого профсоюза в связи с приходом нового собственника?

– Трагический случай на шахте имени Костенко стал потрясением для всех нас, и мы скорбим по погибшим шахтерам.

Как известно, АО «АрселорМиттал Темиртау» состояло из трех департаментов: стального, угольного и железорудного. Также комбинат обслуживали десятки подрядных организаций, где работают более трех тысяч работников. В структуру отраслевого профсоюза входят профсоюз металлургов «Жактау» стального департамента, профсоюзные организации железорудного департамента и подрядных организаций.

Профсоюзные организации Qazaqmetal прилагали немало усилий в отстаивании социально-экономических прав работников «АрселорМиттал Темиртау». В отличие от других крупных компаний отрасли, здесь периодичес­ки возникали задержки оплаты выполненных работ подрядным организациям, что в свою очередь сказывалось на своевременности выплат заработных плат рядовым работникам. Компания экономила на безопасных условиях труда, что приводило на разных участках к несчастным случаям, авариям с летальным исходом.

Процесс перехода к отечественному инвестору завершен. Надеемся, новый инвестор металлургичес­кого комбината, который отныне официально называется QARMET, создаст соответствующие условия для экономического роста предприятия и обеспечения достойной заработной платы с улучшением социального пакета занятым на производстве. Также надеемся, что государство не оставит без внимания флагман тяжелой индустрии Казахстана.

Сегодня, переосмысливая пройденные этапы, сторонам социального партнерства важно сосредоточиться на неукоснительном соблюдении всех принятых обязательств.

– Известно, что Qazaqmetal активно сотрудничает с международными профсоюзными объе­динениями. Расскажите, почему это важно для вашей работы?

– Сотрудничество с международными объединениями профсоюзов весьма полезно. Изучение их положительного опыта, безусловно, должно помочь нам устранить существующие барьеры в социально-трудовых отношениях.

Профсоюзный органайзинг, развитие социального диалога, включение работников во влияние на производственные и управленческие процессы – это далеко не полный перечень рассматриваемых вопросов.

Не теряют своей актуальности также вопросы охраны и техники безопасности труда. По данной тематике Глобальный союз IndustriALL, Международная Евроазиатская федерация металлистов, МОП Профцентр «Союзметалл», Фонд имени Фридриха Эберта организовывают обучаю­щие семинары, мастер-классы для нашего профактива. Также мы ведем совместную работу по многим другим направлениям.

Повышение квалификации и знаний профсоюзного актива – тоже неотъемлемая часть работы отраслевого профсоюза, и в дальнейшем мы будем уделять данному направлению особое внимание.

В целом считаю, наши усилия не были напрасными, произошли определенные сдвиги. Надеюсь, в будущем социальные партнеры также будут настроены на конструктивное сотрудничество.