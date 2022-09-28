Бытовых насильников, обратившихся за психологической помощью, не будут ставить на учет

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам государственной молодежной политики, в том числе по вопросам профилактики бытового насилия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В проекте закона предусмотрены вопросы по осуществлению государственной политики, координации, взаимодействия и иных полномочий в сфере профилактики бытового насилия.

Оказание медицинской и психологической помощи лицу, совершившему семейно-бытовое насилие, предусматривается в рамках Программы комплексной медико-психологической помощи, которую проводят психолог и психотерапевт в виде психологической консультации, беседы, психотерапевтической помощи не менее 5 недель – 10 сессий по 2 раза в неделю.

«При этом программа не предусматривает применение медикаментозной терапии и предоставляется как добровольно, так и в принудительном порядке. Она начинается с работы консультанта и состоит из 3-х этапов: диагностики, психотерапии и тренингов. В случае добровольного прохождения программы лицо, совершившее семейно-бытовое насилие, самостоятельно обращается в организацию здравоохранения – центры психического здоровья и кабинеты психического здоровья при учреждениях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – за медицинской и психологической помощью. И она проводится конфиденциально, то есть пациент на учет не ставится», – говорится в пояснении Министерства здравоохранения.

Между тем принудительное прохождение программы проводится только по решению суда. При этом суд обязывает данное лицо в принудительном порядке проходить программу комплексной медико-психологической помощи, посещая психолога, на срок, определяемый самим специалистом для изменения агрессивного поведения. Органы внутренних дел осуществляют его привод в организацию здравоохранения.